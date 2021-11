Sou Americana vai disponibilizar app para acompanhar trajeto do ônibus

A SOU Americana, que opera o transporte público em Americana, deve disponibilizar em breve um aplicativo para passageiros acompanharem o trajeto do ônibus, bem como conferirem os horários das linhas. A medida atende a lei municipal 6.526, de 7 de julho de 2021, de autoria do vereador Silvio Dourado (PL).

Nesta terça-feira (9), a assessoria da Sancetur, concessionária responsável pela SOU Americana, informou que a empresa concluiu a implantação de GPS em toda a frota de ônibus e está em fase de treinamento da equipe e programação do sistema para disponibilização do aplicativo para a população.

Pelo aplicativo, os usuários poderão acompanhar os trajetos em tempo real. Nele, também será possível verificar toda a escala horária oferecida e planejar as viagens, inclusive com apontamentos sobre a necessidade de fazer integração.

Sancetur já concluiu implantação de GPS – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O passageiro poderá, ainda, “favoritar” os horários, pontos e viagens que costumam usar com frequência, facilitando o acesso no aplicativo. O dispositivo conta ainda com o modo acessibilidade, podendo ser usado por deficientes visuais que utilizam o transporte coletivo.

Pela lei, a empresa tem um prazo de seis meses a partir da data da publicação oficial para oferecer o mecanismo aos usuários. Portanto, a Sancetur tem até 7 de janeiro para disponibilizar o aplicativo aos passageiros.

Autor da legislação, o vereador Silvio Dourado afirma que o projeto foi pensado com a finalidade de oferecer conforto e comodidade para os usuários. “Para que as pessoas que usam o transporte seja para se deslocar ao trabalho, ir a um médico, possam saber em tempo real qual o horário do ônibus que passa em determinada localidade, qual o trajeto, quais são as opções, até para que possam se programar”.

O parlamentar diz ter se espelhado em cidades do Rio Grande do Sul e do próprio Estado de São Paulo que tiveram sucesso com a iniciativa.