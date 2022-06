Sou Americana renova 30% da frota em meio a impasse sobre aumento de subsídio

Empresa entregou, nesta segunda-feira, 20 ônibus zero quilômetro; veículos começam a operar nesta terça

Em meio a impasse sobre aumento do subsídio, a Sou Americana, concessionária que opera o transporte público na cidade, entregou, nesta segunda-feira, 20 ônibus zero quilômetro. A quantidade corresponde a 30% da frota, um total de 65 coletivos.

Os ônibus começam a operar nesta terça-feira no lugar de outros 20 que estavam rodando desde 2015. Por serem coletivos mais amplos, portanto, com capacidade de atender um número maior de passageiros, o secretário adjunto de Transporte e Sistema Viário de Americana, Pedro Peol, disse que os veículos farão as linhas que passam pelas regiões da Praia Azul, Antônio Zanaga, Cidade Jardim e Parque Gramado.

A nova frota foi entregue oficialmente ao prefeito Chico Sardelli (PV), que aproveitou a oportunidade para reforçar que não existe a menor possibilidade de reajustar o valor da tarifa paga pelos usuários.

“Estamos nos limites finais da negociação do subsídio. A empresa pediu R$ 1,5 milhão, o que está fora de cogitação, mas estamos muito bem alinhamos para fechar esse acordo, que deve girar em torno de R$ 700 mil”, afirmou, enfatizando que trata-se de um esforço da administração para não subir o valor da passagem, que é de R$ 4,70 desde 2019.

Novos veículos foram entregues nesta segunda-feira – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Dono da Sou Americana, Marco Antônio Chedid, disse, por sua vez, que pretende propor ao prefeito pagar o subsídio com base no que consta na planilha contratual. “Nem um R$ 1,5 milhão nem R$ 700 mil, mas o que apontar na planilha”, afirmou.

Chedid explicou que o valor pago pode variar conforme a quantidade de passageiros transportada. “Pelo contrato, teríamos que carregar 450 mil por mês e estamos levando, em média, 230 mil, e o custo é o mesmo. Quanto mais passageiros carregamos, mais dinheiro entra e o subsídio é menor. Tem que haver um equilíbrio financeiro”, declarou.

O valor pago pela administração municipal, atualmente, varia de acordo com o número de passageiros ou até o teto de R$ 150 mil mensais.

Ônibus – A nova frota custou cerca de R$ 20 milhões. Todos os veículos possuem ar-condicionado; poltrona conforto; GPS; USB e Wi-Fi gratuito, além de acessibilidade para pessoas com deficiência.

Segundo o secretário adjunto de Transporte e Sistema Viário de Americana, os outros coletivos que operam na cidade ainda estão dentro do tempo limite de uso que é de quatro anos. Os que serão substituídos, no entanto, deveriam ter sido trocados há pelos menos dois anos.