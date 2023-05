Sou Americana divulga objetos achados e perdidos no Instagram

Objetos ficam guardados na garagem da empresa - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Devido à quantidade de pessoas que utilizam ônibus para se locomover, é natural que alguns itens acabem sendo esquecidos pelos passageiros. A Sancetur, empresa que opera o transporte coletivo americanense por meio da Sou Americana, realiza em sua conta no Instagram uma campanha de divulgação de objetos achados e perdidos nos veículos da frota municipal.

A iniciativa teve início em 2021, em uma tentativa da empresa de fortalecer a prestação de serviço aos usuários do transporte coletivo. Através dos stories da @sou_americana, são publicados os itens esquecidos ao longo das viagens. Como este tipo de postagem é deletado em 24 horas, há um destaque no perfil chamado “Achados”, onde os objetos perdidos continuam disponíveis para consulta.

“Passamos a fornecer informações importantes, orientações, atendimento e o diferencial deste serviço de Achados e Perdidos, publicando os itens encontrados por nossa equipe”, disse a Sou Americana.

Documentos e cartões aparecem em maior número nas publicações. No entanto, existem objetos peculiares que ocasionalmente são encontrados nas linhas.

A empresa conta que já foram encontradas duas próteses dentárias apenas neste ano. “Documentos, em geral, são os mais esquecidos, como RG, CNH, carteira de trabalho, cartões bancários e do próprio ônibus, carteiras e resultados de exames. Mas as pessoas também esquecem bastante óculos, sombrinhas e guarda-chuvas, blusas e casacos, capacetes, entre diversos itens”, completou a empresa.

Atualmente, existem 46 publicações de achados e perdidos no perfil da Sou Americana. A reportagem do LIBERAL foi ao local onde ficam armazenados os itens nesta sexta-feira. Os objetos de maior número eram carteiras, documentos, óculos e celulares. Entre os itens peculiares, havia um sapato, um capacete de motociclista e uma bengala.

De acordo com a Sou Americana, as publicações costumam chegar às pessoas interessadas, que buscam os itens na garagem da empresa, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2955, no bairro Maria Crivellone Abrão. A portaria da garagem fica aberta 24h, portanto, os objetos podem ser retirados em qualquer dia e horário.

