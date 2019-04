Sosu faz reparo em galeria na área da Gruta Dainese

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana iniciou na última segunda-feira (15) obras de reparo de galeria que fica no cruzamento da Avenida Estados Unidos com a Rua Florindo Cibin, no bairro Morada do Sol, região da Gruta Dainese.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A equipe da Sosu está executando aterro para a contenção de erosão, construirá um novo ramal da rede de galeria, muro ala (dissipador de energia) e uma nova boca de lobo para melhor captação das águas de chuva. Também serão reconstruídos o alambrado e a pista de caminhada.

O trabalho é necessário para reforçar a contenção das águas de chuva que, com a intensidade, acabam danificando um trecho da pista de caminhada, segundo informações da Sosu.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.