Sosu dá continuidade em desobstrução de galerias

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana prossegue com o trabalho de desobstrução e limpeza de ramais de galerias e bocas de lobo na cidade. O serviço é executado com a utilização do equipamento hidrojato.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Segundo a Sosu, a equipe de trabalho esteve nesta semana atuando na Rua Florindo Cibim com a Avenida Europa, para que as galerias fiquem livres de sujeira e lodo e as águas de chuva possam escoar normalmente, sem entupimentos.

Equipes da Sosu também estiveram nesta mesma semana na construção da base da caixa de água no Posto Médico do bairro São José, na região da Praia Azul. O serviço começou na segunda-feira (15) e será concluído em 30 dias.

No Cemitério Parque Gramado, estão sendo abertas mais cem novas carneiras. O serviço de abertura de vala para a construção da nova quadra de sepulturas começou na última terça-feira (16) e a previsão de término dos trabalhos é de 60 dias.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.