Sonho de Monsenhor Magi entre os vitrais da basílica

A Basílica Santuário de Santo Antônio de Pádua nasceu para ser grande. No início a ideia era erguer um novo templo para aquela que era o berço da fé católica em Americana, a Igreja Matriz de Santo Antônio, localizada entre a Rua Capitão Correa Pacheco e a Rua 12 de Novembro, e que não tinha espaço para abrigar todos os fiéis nos dias de celebração. Seria a nova matriz da cidade!

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Ainda assim houve críticas, afinal, em meados da década de 50, Americana não somava 100 mil habitantes em seu território, então, qual a necessidade de uma obra tão colossal para a época? Monsenhor Nazareno Magi não se deixou intimidar, tampouco falou sobre uma de suas intenções para o novo templo; o revelou de maneira sutil em um dos vitrais de sua igreja e que, até os anos 2000, ninguém havia questionado.

“Um dos vitrais próximo do Santíssimo, bem antes de fazermos o pedido para nos tornarmos basílica, já nos mostrava as chaves pontifícias. Isso não é comum. Nenhuma igreja que não seja uma basílica tem a representação das chaves de São Pedro. Esse vitral já existia aqui, não é novo. Talvez fosse um sonho dele [do Monsenhor Magi]. Não existem registros ou um projeto anterior de que aqui seria uma basílica no futuro, somente esse vitral. Imagina-se que ele pensasse que fosse chegar a esse título algum dia”, conta o reitor da basílica, padre Leandro Ricardo.

Um sonho que começou a concretizar em 2013, quando a então Igreja Matriz foi elevada a Santuário Diocesano de Santo Antônio de Pádua, se tornando o 9º templo dedicado ao santo no Brasil e o único em estilo neoclássico. No dia 31 de maio, chega ao templo o comunicado de que Papa Francisco havia assinado o decreto que determinava a instalação da Basílica de Santo Antônio de Pádua na cidade de Americana. A solenidade de instalação aconteceu na manhã do dia 30 de novembro de 2014, na presença de cinco mil fiéis e do Arcebispo de Aparecida, Cardeal Dom Raymundo Damasceno Assis. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Basílica retoma visita guiada

Para contar esta e outras histórias do prédio da basílica, em maio, foi retomada a Visita Guiada pelo templo. O programa foi implantado há três anos e atraiu centenas de visitantes, porém, precisou ser interrompido por dois meses devido a restauração e limpeza de alguns espaços. Agora a visita inclui a cúpula. Os visitantes terão acesso ao acervo de imagens sacras, objetos litúrgicos, fotos e fatos que relatam a história da Paróquia Santo Antônio, desde a construção da primeira Igreja Matriz, no início do século XX, até a instalação da Basílica Santuário, a história da comunidade e do próprio Monsenhor Magi que, durante as obras do templo, dormia dentro de um dos armários no porão. Segundo o guia responsável pelo passeio, Yan Pelozo, o programa tem por objetivo proporcionar um mergulho na história centenária da comunidade de Santo Antônio e uma experiência pastoral e artística aos visitantes.

Basílica terá Capela do Santíssimo

Uma das novidades previstas para este ano na Basílica Santuário de Santo Antônio de Pádua é a criação da capela do Santíssimo. Atualmente, o Santíssimo se encontra exposto atrás do altar. A obra faz parte do projeto original do templo e contempla uma exigência litúrgica do Vaticano. A capela do Santíssimo ficará à esquerda do altar, onde hoje é a sacristia (local onde o padre se paramenta para celebração da missa). Por sua vez, a sacristia será transferida para o lado direito do altar, onde hoje está a secretaria da basílica. Esta última irá funcionar no subsolo do templo, próxima a Pádua Livraria. As mudanças já foram aprovadas pelo Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de Americana) e estão previstas para o segundo semestre deste ano. Ainda serão feitas a troca completa do som da basílica e a restauração externa do prédio, previstas para 2019.