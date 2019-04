Soma prorroga inscrições para nova turma até dia 18

O Soma (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana) prorrogou até dia 18 o prazo de inscrições para uma nova turma do curso de iniciação profissional.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os interessados devem procurar pela sede da entidade e se inscrever. Ela está localizada na Avenida Cillos, 29, na Vila Medon. O horário de atendimento é das 8 às 10h30. As inscrições não podem ser feitas pelo site, apenas pessoalmente.

O presidente do Soma, João Tavares, informa que cerca de 300 adolescentes já se inscreveram. A prorrogação, segundo ele, é para que mais jovens tenham a chance de participar.

Todos os inscritos serão submetidos posteriormente a um processo classificatório e serão 210 vagas disponíveis. O interessado precisa residir em Americana. Podem fazer a inscrição os adolescentes nascidos entre julho e dezembro de 2003 e em 2004, desde que estejam cursando a 1ª série do ensino médio.

Os documentos necessários são cópias do RG do adolescente (não pode ser o RG escolar); do CPF; declaração de matrícula na escola, constando série e horário em que estuda; cópias do comprovante de endereço do mês de fevereiro ou março/2019 (água, luz ou telefone); do holerite do mês de fevereiro ou março/2019 de todos que trabalham na casa, registrados em carteira; declaração constando profissão e salário de todos que trabalham na casa, sem registro em carteira e cópia do comprovante de aposentadoria.

No dia da inscrição o candidato deve levar uma caneta azul.