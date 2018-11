Soma não terá seleção de jovens pela primeira vez em 57 anos

O Soma (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana) não abrirá inscrições em 2019 para selecionar jovens para encaminhamento ao mercado de trabalho. Em 57 anos de existência da instituição é a primeira vez que ela deixa de abrir processo seletivo. A causa é a baixa demanda por contratações e a dificuldade em encontrar oportunidade de trabalho para os jovens da instituição, que já cogita o corte de gastos para se adequar à realidade do mercado.

A coordenadora geral e pedagógica do Soma, Maria Aparecida Pirassoli Brás, informa que em todos os anos mais de 1 mil jovens se inscrevem para as 210 novas vagas oferecidas pela entidade, forçando a realização de processo classificatório. O período de inscrições é realizado sempre entre março e abril. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em 2019, no entanto, isso não acontecerá. “Como a demanda está baixa e já estamos com muitos jovens capacitados aguardando uma oportunidade, temos receio de abrir um novo processo de seleção, dar esperança para a população jovem de Americana e depois não conseguir atender”, explica.

Atualmente, 130 adolescentes já capacitados esperam a chance de ingressarem no mercado de trabalho. No dia 11 de dezembro, outros 70 jovens se formam. “Serão 200 jovens prontos para ocupar uma vaga, mas à espera de uma oportunidade”. Desde o final de 2017, o Soma é qualificado para fornecer jovens aprendizes ao mercado. Ele também capacita mão de obra para o programa de estágio. Nenhuma das duas opções, no entanto, tem tido procura.

Dependendo do porte, as empresas são obrigadas a manter jovens aprendizes no quadro de funcionários, mas o Soma acredita que a baixa demanda por contratação esteja relacionada à crise econômica. Há quatro anos, segundo a coordenadora geral do Soma, as empresas faziam filas de espera pela contratação de jovens. “A formatura era de amanhã e à tarde os jovens já eram encaminhados ao mercado de trabalho. Não faltava oportunidade”.

No ano passado, Maria Aparecida diz que a procura já foi menor, mas mesmo assim a entidade conseguiu a colocação dos jovens. Em 2018, no entanto, a demanda caiu ainda mais.

A coordenadora lembra que o Soma é uma entidade sem fins lucrativos e que sobrevive da taxa administrativa paga pelas empresas que contratam os jovens. Para se manter, Maria Aparecida destaca que a entidade precisa de 350 jovens contratados. Atualmente, o número varia entre 300 e 310.