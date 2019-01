Soma confirma abertura de novas vagas para 2020

A direção do Soma (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana) confirmou nesta quarta-feira (16) que vai abrir processo classificatório para novos alunos ainda neste ano, o que garante vaga para as turmas de janeiro de 2020. Em dezembro, a instituição havia anunciado que não realizaria o processo devido a baixa demanda por contratações. Entretanto, a comoção da comunidade após a decisão fez com que a direção reconsiderasse.

As inscrições acontecem nos dias 8, 9, 10, 11 e 12 de abril, das 8h às 10h30. Anualmente, mais de mil jovens se inscrevem no processo classificatório para tentar uma das 210 novas vagas oferecidas. O resultado deve sair na primeira semana de setembro e os alunos farão parte da turma de 2020. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os estudantes entram na entidade com 15 anos e, ao longo do primeiro ano, participam de um programa preparatório antes de serem encaminhados para o mercado de trabalho, através dos programas de aprendizagem e estágio. Desde o final de 2017, o Soma é qualificado para fornecer jovens aprendizes ao mercado de trabalho.

De acordo com a coordenadora geral e pedagógica do Soma, Maria Aparecida Pirasolli Brás Conte, o atraso em confirmar a abertura do processo não afetou o cronograma das inscrições. Geralmente, as novas vagas são anunciadas em dezembro.

“A gente só atrasou 15 dias. Se a gente fosse pensar no processo de inscrição no final do ano passado ao invés de decidir que não faríamos, as datas das inscrições seriam as mesmas. Então vai dar para atender toda a população que vier buscar e torcer para que o ano de 2019 seja favorável economicamente e as empresas abram suas portas para os jovens do Soma”, afirmou Maria Aparecida.

Documentos

As inscrições poderão ser feitas por adolescentes nascidos no ano de 2004 ou entre julho e dezembro de 2003. Eles precisam estar cursando o primeiro ano do ensino médio e residir em Americana.

Os documentos necessários são: cópia do RG e do CPF, cópia do comprovante de endereço referente ao mês de fevereiro de 2019, declaração de matrícula escolar, cópia do holerite de todos aqueles que trabalham na casa (referência fevereiro de 2019), declaração com profissão e salários de todos da residência, e cópia do comprovante de aposentadoria ou benefício referente a fevereiro ou março. É necessário levar uma caneta azul.

O edital com todas as informações será disponibilizado futuramente no site do Soma. O endereço da instituição é Praça dos Expedicionários, 29, na Vila Medon.