Soma abre inscrições para 280 vagas na segunda-feira

Oportunidades são para estudantes do 9º ano do ensino fundamental e também do 1º do ensino médio

Começam nesta segunda-feira (8) as inscrições para o Programa de Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho do Soma (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana). Ao todo, são 280 vagas para candidatos nascidos entre julho de 2007 e dezembro de 2008, que estejam cursando o 9º ano do ensino fundamental ou 1º do ensino médio.

Ao longo da ação, mais de 13.500 adolescentes foram formados no Soma – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O objetivo é capacitar profissionalmente adolescentes, oferecendo complementação e acompanhamento do ensino médio, a fim de desenvolver o jovem pessoalmente e pedagogicamente. Ao longo da ação, mais de 13.500 adolescentes foram formados, segundo a própria entidade.

Os candidatos aprovados começarão a participar do programa no ano que vem. As vagas serão compostas de acordo com o nível de vulnerabilidade social. Segundo com a coordenadora geral e pedagógica do Soma, Maria Aparecida Brás Conte, o serviço recebe em média 1.200 inscrições por ano.

“Os programas e serviços que o Soma presta à toda a comunidade de Americana é de extrema importância, principalmente para este público alvo, que vem para a entidade a fim de ser capacitado profissionalmente e, depois, ser inserido no mercado de trabalho”, explicou ao LIBERAL.

Maria ainda ressalta que, nesta idade, o jovem não tem tantas oportunidades de trabalho. “Ele [adolescente] está cursando o ensino médio, é adolescente, a única forma de trabalhar registrado é após os 16 anos. O Soma conta com este programa de aprendizagem, programa de estágio, iniciação profissional, de forma totalmente gratuita, planejada e continuada”, completa.

As inscrições deverão ser feitas de forma presencial na sede do Soma, que fica na Praça dos Expedicionários, 29, na Vila Medon. Os jovens poderão se inscrever de 8 a 19 de maio, das 8h às 10h30, acompanhados de um responsável legal.

Também é necessário levar cópia do RG e CPF do adolescente, declaração de matrícula da escola constando o ano e horário de estudo e, por fim, cópia do comprovante de endereço referente a março ou abril deste ano. Além disso, o candidato precisa de comprovação da renda familiar através dos responsáveis. Todos os documentos necessários estão no site do Soma.

