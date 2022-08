Soltos no caso de roubo no Terras do Imperador se dizem aliviados: ‘O pesadelo está terminando’

A decisão ocorre oito dias depois da prisão e após a defesa dos suspeitos apresentar contradições que indicam que os dois não estavam no local do crime no horário do assalto. Também houve uma mobilização de familiares e amigos para expor os álibis nas redes sociais. A soltura, no entanto, foi condicionada ao cumprimento de medidas cautelares.

Os suspeitos, que estavam na Cadeia de Sumaré, foram recebidos por familiares e amigos, por volta de 14h. O momento gerou muita comoção na enfermeira Solange Nunes da Costa, de 43 anos, esposa de Clóvis e mãe de Wallison.

“Esses dias têm sido muito difíceis para mim, toda essa vergonha, essa humilhação. Eu tenho certeza que eles são inocentes e graças a Deus deu tudo certo”, comentou, em lágrimas.

Wallison e o pai Clóvis se emocionam ao deixar a Cadeia de Sumaré – Foto: Junior Guarnieri/Liberal

Ao LIBERAL, Wallison disse que passou por momentos difíceis dentro da cadeia. “Na primeira noite ainda não tinha caído a ficha, na segunda estava muito atordoado com tudo o que tinha acontecido. Eu não conseguia raciocinar direito, mas agora é bola para frente. O pesadelo está terminando”, disse, aliviado, o jovem de 26 anos.

Clóvis, que também estava emocionado ao lado da esposa, disse que os oito dias na prisão foram sofridos. “Não desejo isso para ninguém. Agora vamos curtir a família e comemorar o Dia dos Pais, um pouco atrasado”, comentou o motorista de caminhão.

A família e os amigos saíram da delegacia para a casa, no bairro Jardim Terramérica, em Americana, com faixas de protestos e lenços brancos, organizado por Willian Lázaro Costa, de 26 anos, filho e irmão dos suspeitos.

“Nem sei o que explicar. Quero agradecer a Deus, os advogados e a todos os que nos ajudaram”, comentou. Willian também chegou a ser detido pela equipe da DIG, mas foi liberado na sequência após não ter sido reconhecido pela vítima como possível participante do crime.

“Depois que eles foram presos temporariamente, nós obtivemos vários documentos que comprovam que Clóvis estava em consulta médica e o Wallison estava prestando serviço de carreto de uma família de Nova Odessa para Itapevi. Entramos, então, com a revogação da prisão temporária e concessão de liberdade provisória que foi aceita pelo MP [Ministério Público] e decretada pelo TJ [Tribunal de Justiça]”, declarou o advogado de defesa Dinael de Souza Machado Junior.

No roubo foram levados cerca de R$ 220 mil em joias, relógio e outros objetos de um casal. Apenas a esposa estava na casa durante o assalto. Durante as investigações, foram apresentadas imagens de suspeitos para a vítima, que reconheceu Clóvis e Wallison como os assaltantes.

Além da dupla, a polícia aponta uma mulher de 33 anos, Luma Valéria Rovagnollo, vizinha das vítimas e condenada por integrar o PCC (Primeiro Comando da Capital), como suspeita do crime.

Segundo a defesa dos suspeitos presos, há sim uma relação entre os dois e a mulher. No dia 19 de julho, eles foram contratados por Luma para um frete. Levaram móveis adquiridos em uma loja no Jardim Santana, em Americana, até o condomínio. Luma teria se identificado como Priscila.