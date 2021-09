Soldador é detido com notas falsas de R$ 200 em Americana

Ele foi pego ao tentar passar a nota em um bar no São Manoel; outros comerciantes também foram vítimas do soldador

Um soldador de 34 anos foi detido com duas notas falsas de R$ 200 na madrugada deste domingo (5), em Americana. Ele tentou passar as notas em um bar no bairro São Manoel. A ocorrência foi atendida pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

PF apreendeu notas e liberou soldador – Foto: Divulgação/Gama

Uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) fazia patrulhamento tático quando, por volta das 3h, recebeu a denúncia de que um homem estava tentando passar dinheiro falso em um bar na Rua São Gabriel.

No local, o dono do estabelecimento relatou que nos dias anteriores, o mesmo homem também teria passado uma nota de R$ 200 em seu bar.

O homem em questão, o soldador, estava com uma segunda nota falsa de R$ 200 e uma nota de cinco dólares.

O dono do bar ainda informou aos guardas que tinha ouvido relatos de vários outros comércios da mesma rua dizendo que foram vítimas do mesmo homem.

O soldador foi reconhecido por fotografias através de grupo pelo WhatsApp.

Ante o exposto, o soldador, seu celular e as três cédulas foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Piracicaba.

De acordo com a Gama, o delegado de plantão apreendeu as notas falsas e, após depoimento, liberou o soldador. O caso foi registrado como apreensão de moeda falsa.