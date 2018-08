Sobrecarga na rede lota casas de acolhimento de crianças

Americana vive um “efeito dominó” na área da Ação Social. Enquanto os serviços de proteção básica da prefeitura estão sobrecarregados e com filas de famílias para serem atendidas, as casas de acolhimento – o chamado serviço de alta complexidade – vivem lotadas. A alternativa de retirar a criança vítima de violência da família, que deveria ser a última e mais drástica opção, tem sido comum diante da dificuldade de aplicação dos programas de prevenção.

Conforme informações da Secretaria de Ação Social, atualmente, 37 famílias com crianças e adolescentes em situações de violência aguardam para iniciar atendimento nos serviços de proteção básica. O Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) acompanha hoje 139 famílias.

O Diagnóstico dos Direitos da Criança e do Adolescente, base para série de reportagens iniciada na última quinta-feira pelo LIBERAL, apontou que os principais motivos do acolhimento são negligência, maus tratos e abuso sexual, e uso de drogas por parte dos pais.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Os acolhimentos em Americana são feitos pela Coasseje (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus) e a Aama (Associação Assistência ao Menor de Americana). De acordo com o secretário de Ação Social, Ailton Gonçalves Dias, por serem os mais complexos, esses serviços são os mais caros. Em 2017, a Administração gastou quase R$ 1,5 milhão com o serviço.

De acordo com a coordenadora da Coasseje, Talita Salati Lahr, o número de acolhimentos é, de fato, grande, e isso pode ser atribuído às falhas na rede de atendimento como um todo. “A gente tem um sucateamento dos serviços, poucos funcionários para atender a demanda. Como há menos funcionários no Creas, por exemplo, isso sobrecarrega o acolhimento, porque chega a demanda lá e não conseguem atender. A tendência é que essa violência aumente e chegue a um acolhimento emergencial”, explicou a técnica.

Talita afirmou que os problemas que levam ao acolhimento são variados e os sintomas de violação de direitos se mostram de várias formas. “Quando os pais usam drogas, são negligentes. Não conseguem cuidar das questões escolares, dar atenção, falta comida, a criança fica na rua, pede comida em outros lugares. Muitas vezes esses pais não tiveram cuidado quando crianças e reproduzem isso”, disse.

Na análise do juiz da Vara da Infância e Juventude de Americana, Gerdinaldo Quichaba Costa, quando o Estado não cumpre seu papel em relação a serviços de educação e saúde, por exemplo, ocorre a chamada “violência estrutural”. Esse cenário, ele aponta, pode gerar situações de aumento de acolhimentos. “A situação está sempre no limite. Não tenho dúvida de que, quando existe uma rede de garantias de direito deficitária, isso pode sim, como muitas vezes acontece, levar a alternativa do acolhimento institucional”, afirmou.

O secretário, por sua vez, aponta que não é somente esse o problema. “Embora haja falta de alguns profissionais. Aqueles que estão na labuta têm se esforçado para o atendimento das demandas da sociedade. Não é somente a falta desses profissionais que aumenta o número de acolhimentos. Sim, lógico, que estamos tentando, dia a dia, melhorar no atendimento contínuo à população”, disse.

Mais da metade dos acolhimentos é de emergência

Levantamento do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Americana apontam que 56% dos acolhimentos realizados em 2017 na cidade foram emergenciais. A situação preocupa não só o Conselho, mas também a Secretaria de Ação Social e também a Vara da Infância de Juventude.

De acordo com o juiz Gerdinaldo Quichaba Costa, que lida com a questão dos acolhimentos, a ordem “natural” desse processo deveria envolver tentativas de solução na rede básica, destinação ao Ministério Público, pedido de acolhimento e decisão judicial. Entretanto, os casos graves ocorrem com frequência e já são maioria.

“Os acolhimentos emergenciais são aqueles em que o próprio Conselho Tutelar o realiza. São situações em que não se pode esperar o dia seguinte.”, relatou Costa sobre a situação atual.