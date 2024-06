Sob protestos, Câmara de Americana aprova moção de apoio ao PL antiaborto

Em sessão marcada por protestos, a Câmara de Americana aprovou nesta terça-feira (25) uma moção de apoio ao projeto de lei, que será discutido pela Câmara dos Deputados no segundo semestre deste ano que prevê punir com uma pena equiparada à de homicídio simples uma mulher que faça um aborto após a 22ª semana de gestação, independentemente da ocasião.

Ao todo, 12 vereadores votaram favoravelmente, dois foram contrários e ainda foram contabilizadas duas abstenções e duas ausências.

Sessão teve protestos e uma manifestantes foi colocada para fora do plenário – Foto: Divulgação

A discussão sobre a propositura, de autoria de Silvio Dourado (PL), dividiu o público no plenário entre favoráveis e contrários. No caso do grupo contrário, até mesmo crianças estavam segurando cartazes.

Por diversas vezes, o presidente da Casa, Thiago Brochi (PL), teve de chamar a atenção dos presentes por atrapalhar as falas dos parlamentares. A sessão chegou a ser suspensa para que a advogada Awdrey Frederico Kokol, de 38 anos, que era contrária à moção, fosse retirada pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

“O Silvio começou a mostrar um vídeo sobre aborto, comecei a gritar. O Thiago me pediu para parar três vezes, não parei. As pessoas tentaram falar para o Thiago que eu ficaria quieta, mas não adiantou. Ele lidou muito mal, era uma discussão democrática”, disse Awdrey.

Ao LIBERAL, Brochi disse que sabia que a advogada “viria para a sessão para tumultuar” e destacou que o presidente do Legislativo tem essa prerrogativa. “Ela não respeitou os vereadores e decidi para o bom andamento da sessão”, afirmou.

Durante o debate, Dourado endossou a intenção do projeto de lei que, segundo ele, é salvar “a vida da criança” ao invés de “assassiná-la”. “A gente quer tornar esse procedimento criminoso, porque é um crime”, ponderou.

Por sua vez, a principal opositora, a vereadora Professora Juliana (PT), afirmou que o projeto é um retrocesso e que falta empatia às pessoas, já que o aborto, atualmente, é previsto para casos de estupro ou quando o feto tem anencefalia ou coloca a gestante em risco. “É um nojo querer que uma criança estuprada leve uma gestação até o fim”, disse.

Entre os contrários, além de Juliana, esteve Fernando da Farmácia (PSD), da base do prefeito Chico Sardelli (PL) – a maioria votou a favor. Ao LIBERAL, Fernando disse que acredita que a atual legislação sobre o aborto é adequada.

