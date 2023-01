Sob comando de americanense, GSI é alvo de críticas

Americanense Marco Edson Gonçalves Dias comanda o GSI – Foto: Alexandre Brum / Agência Enquadrar / Estadão Conteúdo

O GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República, que está sob o comando do americanense Marco Edson Gonçalves Dias, recebeu críticas por conta de sua atuação com relação aos atos golpistas ocorridos no último domingo, em Brasília.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apontou uma possível inação dos militares do gabinete.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Existe um contingente dedicado à proteção da sede da Presidência, e os fatos mostram que esse contingente não atuou. Por que não atuou é objeto de uma apuração específica do GSI e do Ministério da Justiça. Quero crer que essa apuração ocorrerá”, afirmou.

Segundo Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o GSI também teve armas letais e não letais roubadas durante a ação dos extremistas.

Wadih Damous, que atua no Ministério da Justiça, disse nesta segunda-feira que os criminosos que atacaram Brasília tinham informações sobre a localização da sala de armas.