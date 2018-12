Só serviços essenciais funcionam na última semana do ano

Apenas os serviços essenciais oferecidos pela Prefeitura de Americana, como urgências e emergências médicas, Gama (Guarda Municipal de Americana) e plantão do DAE (Departamento de Água e Esgoto) funcionarão durante o recesso de final de ano. Os serviços administrativos pararam na sexta-feira e serão retomados apenas ao meio-dia da primeira quarta-feira do ano que vem, dia 2 de janeiro.

Os bancos também terão horário especial neste final de ano. Amanhã, véspera do Natal, as agências funcionarão apenas durante duas horas, das 9h às 11h, e no dia 31 não abrem as portas. Já o comércio funciona hoje e amanhã, das 9h às 15h. No dia 31, das 9h às 13h. Foto: Arquivo/O Liberal

O QUE ABRE E O QUE FECHA Confira datas e horários nos quais as repartições públicas funcionam a partir de amanhã, véspera de Natal, até o primeiro dia do ano

Paço Municipal

Fechado, só reabrirá no dia 2 de janeiro

Parque Ecológico

Fica fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. No dia 2 de janeiro fica aberto do meio-dia às 16h. Nos outros dias, abre normalmente, das 8h às 17h (a bilheteria fecha às 16h)

Jardim Botânico

Fica fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. No dia 2 de janeiro, fica aberto do meio-dia às 21h. Nos outros dias, fica aberto das 6h às 21h

Biblioteca Municipal

Fica fechada para balanço de 19 de dezembro a 5 de janeiro

DAE

Uma equipe estará de plantão. Qualquer problema, a população pode ligar para o telefone 0800 123737

Gama

Os patrulheiros trabalham normalmente. A corporação pode ser acionada pelo telefone 153 e 3461- 8631

Pronto-Socorro do Hospital Municipal

Funciona normalmente, 24 horas

Postos médicos

Fechados

Pronto Atendimento do bairro Antonio Zanaga

Aberto todos os dias, 24 horas

Farmácia Central

Nos dias do recesso, a Farmácia Central estará atendendo somente receitas de medicamentos prescritos na urgência e emergência do pronto-atendimento do bairro Antônio Zanaga (PA Zanaga) e do Hospital Municipal. As demais farmácias das unidades básicas estarão fechadas no período

Núcleo de Especialidades

Fechado

PAT

Fechado

Cemitérios

Abertos das 6h às 18h

Limpeza pública

A coleta de lixo domiciliar não ocorre apenas nos dia 25 de dezembro e 1º de janeiro; nos outros dias será realizada normalmente. A coleta seletiva e os ecopontos só param nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro