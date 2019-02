‘Só ando em casa olhando para o chão’, diz moradora do Jd. Santana

A dona de casa Santina Rodrigues Lemos mora no Jardim Santana, em Americana, com o marido, o filho, o cachorro da família e os escorpiões. “São muitos. Já reuni mais de 100”. A presença do animal é tão comum, que a forçou a mudar alguns hábitos. O principal deles é a forma como se movimenta dentro da própria casa. “Só ando olhando para o chão. Tenho medo de pisar em algum”.

Santina reside no mesmo local há 20 anos. O aparecimento de escorpiões na casa era esporádico, mas ela conta que há cerca de um ano começou a ser comum. “Estão em todos os lugares”, conta com a naturalidade de quem já aprendeu a conviver com a situação. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“Outro dia meu marido saiu do banho e logo depois, quando entrei no box, tinha um escorpião no azulejo. Quando eu disse isso, ele nem estranhou porque já está acostumado a ver escorpião em todo lugar”. Além da sala e banheiro, eles já foram encontrados na cozinha, nos quartos e até na cama do filho. “Essa foi a pior situação. Meu filho puxou a coberta e o escorpião caiu no chão”.

A preocupação é tanta que ela olha diariamente embaixo das camas, temendo que o animal se aloje embaixo de travesseiros ou em meio às roupas de cama. Durante a noite ou de manhã, quando acorda, Santina tem medo de encostar o braço na parede e ser picada por um. “Já peguei vários subindo as paredes”.

A dona de casa não entende como nunca aconteceu um acidente com as pessoas da família. “É graças a Deus, não tem outra explicação”. O cachorro foi picado três vezes até que aprendeu a não colocar mais a pata sobre o aracnídeo. “Agora ele só late”. Quando o labrador dá o sinal de madrugada (e isso acontece com frequência), a moradora levanta e já sabe o que vai encontrar. “É sempre escorpião”. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Santina tinha por hábito guardar todos os escorpiões que encontrava em potes de vidro com álcool. “Enjoei de guardar tanto vidro”. Hoje, só mantém um como prova de que continua sendo visitada pelo intruso, apesar de manter a casa e o quintal sempre limpos e todos os ralos fechados.

Ao lado da sua casa, tem um imóvel que pegou fogo em agosto do ano passado e foi demolido. Santina acredita que o entulho deixado no terreno (coberto pelo mato) possa ter agravado a situação. “Já reclamei, mas continua do mesmo jeito”. Apesar de ser comum encontrar os animais, a moradora não se acostuma com o fato. “Não podemos aceitar o aparecimento de escorpião em casa como algo normal. Normal é pernilongo e aranha de parede”.