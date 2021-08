Só 11 de 38 empresas cotistas da ETE Carioba apresentaram projeto para tratar esgoto

Das 38 indústrias que despejam resíduos in natura, apenas 11 enviaram propostas - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

Menos de um terço das empresas cotistas da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba apresentou projeto individual para tratamento de esgoto à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Das 38 indústrias que despejam resíduos in natura, apenas 11 enviaram propostas.

O nome das empresas bem como os projetos foram encaminhados ao promotor de Justiça, Ivan Carneiro Castanheiro, integrante do Gaema (Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente), que solicitou às informações por meio de um ofício. Ele firmou um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com a Prefeitura de Americana para adequação da ETE, ampliando a eficiência de 50% para 85%.

Das 11 empresas que apresentaram projetos, apenas uma obteve, até o momento, licença prévia para ampliação do sistema de tratamento de resíduos industriais. Duas estão com a solicitação de licença prévia e de instalação pendentes e outras sete aguardam análise da Cetesb. Uma das cotistas também espera posicionamento da agência quanto ao pedido de renovação de licença de operação.

Em resposta ao ofício da promotoria, a Cetesb informou ainda que cinco indústrias tiveram o pedido de renovação de licença de operação arquivado ou indeferido. Segundo a agência, a efetiva implantação dos projetos pelas empresas ocorrerá de acordo com o cronograma executivo que acompanham essas propostas, sendo esses prazos distintos entre as indústrias, uma vez que a Cetesb está avaliando as particularidades de cada uma para acatar ou não a ideia apresentada.

A Associação das Empresas Cotistas da ETE Carioba disse que, conforme levantamento no site da Cetesb, o órgão está aguardando medidas de algumas empresas.

A agência, por sua vez, afirmou que cada caso requer apreciação da companhia quanto ao prazo, porém, não pode ultrapassar o limite máximo estabelecido no artigo 10 do Decreto Estadual 47400/2002. Pela legislação, o empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos dentro do prazo máximo de quatro meses a contar do recebimento da notificação. As indústrias foram cobradas pela Cetesb no primeiro semestre deste ano.

A Prefeitura de Americana disse que o DAE prestará todos os esclarecimentos e informações solicitadas à Polícia Federal.

INQUÉRITO. Na semana passada, a Polícia Federal de Piracicaba instaurou inquérito para investigar o lançamento de resíduos de esgoto no Rio Piracicaba, em Americana, com concentrações de matéria orgânica até quatro vezes superior do permitido pela legislação. O inquérito foi aberto à pedido do Ministério Público Federal, que recebeu denúncia de prática de crime de poluição pelo município de Americana e pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto).

A estação foi construída na década de 1980 com a ajuda de empresas do setor têxtil, que ganharam, por lei municipal, o direito de mandar esgoto sem tratamento. Em 1984, o convênio era integrado por 25 indústrias. Atualmente são 38.