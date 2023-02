SMA inicia ação para vistoriar árvores de praças públicas em Americana

Agentes do Meio Ambiente e da Defesa Civil analisam árvore no Parque Ecológico - Foto: Divulgação / Prefeitura de Americana

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana iniciou, nesta terça-feira (31), uma ação para vistoriar as árvores de praças e locais de grande circulação do município. A iniciativa visa o atual período entre o verão e o outono, marcado pela grande quantidade de precipitação – em janeiro de 2023, segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), choveu 370,06 milímetros em Americana.

Os detalhes do projeto foram alinhados em uma reunião, no Parque Ecológico “Eng. Cid Almeida Franco”, que contou com as presenças do secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, e do coordenador da Defesa Civil, João Miletta, entre outros.

A ideia é que equipes, formadas por funcionários do Meio Ambiente e da Defesa Civil, visitem as praças públicas e analisem as árvores. Se for constatado algum perigo, o local será interditado e, possivelmente, a vegetação removida.

“Estamos intensificando um trabalho de prevenção de acidentes que já é feito. Precisamos ver em que situação as árvores se encontram, pois com o excesso de chuvas que estamos tendo, o solo pode ficar encharcado”, alertou Fabio Renato de Oliveira.

Reunião no Parque Ecológico, com a participação de integrantes do Meio Ambiente e da Defesa Civil, alinhou detalhes da ação – Foto: Divulgação / Prefeitura de Americana

O solo encharcado é um dos motivos que podem levar uma árvore a cair. Outros fatores a serem considerados são os ventos fortes, raios e espécies que já estejam previamente doentes.

Nesta terça, foram vistoriados alguns pontos do Parque Ecológico, e o trabalho também deverá ser realizado no Jardim Botânico; na Praça Comendador Müller, no Centro; e no Bosque das Nascentes, no bairro Antonio Zanaga. Os locais que forem denunciados pela população serão atendidos de acordo com o cronograma por região.

ALERTA. As quedas de árvores durante o mês de janeiro chamaram a atenção das prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil), como destacou o LIBERAL em matéria publicada no último dia 25.

O alerta surgiu por conta de uma tragédia na manhã do dia 24 que vitimou a menina Isabela Tibúrcio Fermino, de 7 anos, após ser atingida por um eucalipto na Lagoa do Taquaral, em Campinas. Ela era moradora de Hortolândia.