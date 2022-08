Situação do asfalto na Praia Azul é motivo de queixas

A situação do asfalto no Residencial Praia Azul, em Americana, virou alvo de reclamação entre os moradores. Os casos mais críticos são nas ruas Fernando Adami, José Kokol Filho e Suzimara de Lurdes Bezanel, de acordo com a dona de casa Luana Ribeiro, de 32 anos.

“Tem algumas ruas que o asfalto está quebrado e eu já pedi inúmeras vezes para vir arrumar e eles não aparecem”, disse.

Algumas ruas estão com danos no asfalto e moradores pedem por melhorias – Foto: Divulgação

De acordo com ela, o ponto mais preocupante é na Rua Fernando Adami, na altura do número 160, onde um buraco está cedendo e teve que ser sinalizado pela própria vizinhança.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na Rua Suzimara de Lurdes Bezanel foi iniciada uma obra, mas não foi finalizada. O pavimento está esfarelando na José Kokol Filho.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Americana informou que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deve realizar o recalque do pavimento na Rua Fernando Adami.

Já as outras duas vias estão no cronograma para receber o tapa-buraco. A secretaria notificou a empresa responsável para corrigir a Suzimara Bezanel.