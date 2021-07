Situação de praça na Vila Dainese preocupa moradores

Moradores do entorno da Praça Pedro Dainese, que fica localizada na Rua Francisco Giongo, na Vila Dainese, em Americana, reclamam da má conservação do local. Populares apontam que não há lixeiras, pouca iluminação, e que a Prefeitura de Americana não realiza podas nas árvores. Com isso, o chão da praça acumula lixos e, à tarde e noite, o local recebe usuários de drogas.

Moradores das imediações apontam problemas, e prefeitura promete providências – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

”Este problema é recorrente. Moro aqui faz 17 anos e só ouvimos promessas sobre a revitalização da praça. O que queremos é que ela seja reformada. Assim, nós moradores poderemos usar este espaço que é maravilhoso”, relatou Márcia Fernandes.

A Prefeitura de Americana informou que há iluminação de LED no local, um tambor foi disponibilizado para colocação de lixo e que foi feita capinação recentemente.

“A secretaria conhece o problema de descarte irregular no local e tem programação para a realização de limpeza. Quanto à questão de segurança, destacamos que a Guarda Municipal atua em todo o município, mas avaliará o reforço no local”, informou.

