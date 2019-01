Site dificulta pagamento de IPTU em Americana

O jornalista Erik Nardini, de 30 anos, não consegue pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2019 com base nos dados informados no link disponível no site da Prefeitura de Americana. Ele tem um imóvel na cidade, mas vive em Campinas. Nardini tenta, sem sucesso, quitar o tributo desde o último dia 4.

O jornalista afirma que acessou os dados do carnê no site da prefeitura e tentou fazer o pagamento em três bancos, por meio da internet. Segundo ele, foi recebida uma mensagem de que as informações do boleto não foram encontradas.

O jornalista entrou em contato com a prefeitura e foi orientado a tentar pagar um dia após a emissão dos boletos. “Eu já fiz isso após um dia, dois dias, quatro dias… em três bancos diferentes.

A prefeitura não ajuda. Eu não moro em Americana e não tenho condições de ir até lá retirar o carnê”, afirmou o jornalista ao LIBERAL.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana foi questionada sobre o assunto durante a tarde desta quarta-feira. No começo da noite, informou que não teria a resposta sobre o questionamento ontem e que só poderia se manifestar sobre o assunto hoje.

A primeira parcela do IPTU de 2019 em Americana vence no próximo dia 15. Até esta data, a parcela também única pode ser paga com 8% de desconto. A prefeitura emitiu 112.034 carnês, e a previsão é que cheguem à casa de todos os contribuintes até hoje. Mas o imposto também pode ser pago por meio do site da prefeitura.