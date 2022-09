Sistema de monitoramento da Gama auxilia em apreensão de drogas no Jardim da Paz

Movimentação foi notada através de câmeras e, no local, com apoio do cão Draco, foram encontradas as drogas

Maconha, cocaína e crack foram apreendidos na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz, nesta quarta-feira (21), após os guardas municipais flagrarem a venda de entorpecentes por meio do sistema de videomonitoramento da Gama (Guarda Municipal de Americana)

Segundo informações da corporação, por volta de meio dia, os guardas estavam na base em trabalho de monitoramento pelo sistema de câmeras, quando viram quatro homens traficando pela praça. Eles então se dirigiram ao local, que é conhecido como ponto de tráfico.

Droga foi apreendida com auxílio do cão Draco

No local, em contato com os suspeitos, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, na área verde, com o auxílio do K9 Draco, do canil da guarda, foi possível localizar 33 porções de maconha, 23 microtubos de cocaína e 13 pedras de crack.

Ainda durante a ocorrência, os guardas fizeram pesquisas no sistema e descobriram que, contra um dos suspeitos de 17 anos, havia um mandado de busca e apreensão.

Após o registro dos fatos, os três foram liberados e o menor ficou apreendido. As drogas também foram recolhidas.