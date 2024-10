Sipat do LIBERAL é encerrada com palestra sobre saúde mental

Especialista e gerente do Instituto Nexo finalizou semana de atividades com colaboradores da empresa

Psicóloga e gerente do Instituto Nexo, Camila Stoco, falou com os colaboradores do LIBERAL - Foto: Leonardo Matos/Liberal

A Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) do Grupo Liberal foi encerrada nesta quinta-feira (17) com uma palestra sobre saúde mental ministrada pela psicóloga e gerente do Instituto Nexo, Camila Stoco.

Para a especialista, a saúde mental não significa nunca sentir tristeza, raiva ou chorar, mas sim a forma como lidamos com esses sentimentos e como eles impactam a vida, mantendo a capacidade de seguir em frente.

Sobre o stress, ela diz que é uma resposta física, emocional e mental do corpo as situações percebidas como desafiadoras ou ameaçadoras. Ele ocorre quando há uma exigência ou pressão que ultrapassa a capacidade de uma pessoa lidar com tudo isso.

Camila ressaltou que em muitas situações as pessoas tentam auxiliar outras, mas nem sempre conseguem se ajudar ou pedir apoio.

“É importante olhar para si mesmo e tentar identificar pontos conflitantes, pois uma pessoa equilibrada consegue auxiliar melhor as pessoas que estão ao redor. Não espere chegar ao fundo do poço para pedir ajuda, o recomeço vai ser mais difícil”, explicou.

A psicóloga ainda pontuou algumas dicas para evitar o stress.

Uma delas é tentar manter uma agenda organizada, priorizando as tarefas mais importantes para otimizar melhor o tempo.

Expressar as preocupações de maneira transparente também pode ser interessante e não hesitar em buscar o apoio de colegas, supervisores ou profissionais de saúde mental.

“Outras opções interessantes são fazer pausas regulares, com intervalos curtos, pois recarregam as energias e melhoram a concentração, contribuir para um ambiente saudável corporativo, fomentar relacionamentos positivos, além de manter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Também fazer atividades que goste fora do ambiente de trabalho é excelente para se desconectar e relaxar”.