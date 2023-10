Sipat do LIBERAL é encerrada com incentivo à atividade física

A 19ª Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), promovida pelo Grupo Liberal, foi encerrada nesta quinta-feira (26).

No último dia do evento interno, foram abordados os benefícios da atividade física no dia a dia, inclusive no ambiente de trabalho.

A atividade foi comandada pela professora e personal trainer Thais Rodrigues.

Durante uma hora, ela promoveu junto aos membros da empresa exercícios simples, de alongamento e coordenação motora, que podem ser feitos a qualquer momento do dia.

“O simples acaba se tornando fundamental. Às vezes a gente pensa que para movimentar, precisamos tirar uma hora para ir à academia, mas na verdade não. Quanto mais movimentar o corpo no dia a dia, quanto mais atividade física fizer, melhor”, disse.

“A gente sai do estado de sedentarismo para depois ir ao treinamento. É isso que diferencia o exercício da atividade física. A atividade física é qualquer atividade que está em movimento, como andar, caminhar, espreguiçar, até mesmo varrer uma casa. O exercício é quando você tem a ajuda de um profissional”, completou.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.