Sindicato sugere grupo de trabalho na câmara para analisar a situação do DAE de Americana

Diretor do SSPMA, Aires Ribeiro pede que estudo seja feito antes da votação do projeto para concessão do esgoto

Sindicalista falou sobre o assunto em entrevista à Rádio Clube - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O diretor financeiro do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), Aires Ribeiro, sugere a criação de um grupo de trabalho na Câmara de Americana para que verifique a situação do DAE (Departamento de Água e Esgoto) antes da votação do projeto para concessão da coleta e tratamento de esgoto.

Ele teme que a terceirização traga prejuízos futuros para os cofres públicos e, consequentemente, para os moradores.

“Pega um grupo de vereadores, analisa a situação do DAE, verifica as condições, como vai ser para pagar, antes de entrar nessa, entre aspas, aventura. Vamos ver primeiro, vamos discutir, vamos analisar. Não vamos fazer nada depressa”, disse o sindicalista nesta terça-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Sobre os servidores, Aires apontou que, segundo a prefeitura, haverá um remanejamento daqueles que, atualmente, atuam no serviço de coleta e tratamento de esgoto. “Eles saem do serviço de esgoto e vão trabalhar no serviço de água. São 30 e poucos funcionários”, comentou.

No entanto, ele teme que a concessão trave a contratação de novos concursados e prejudique o fundo previdenciário. “Quando você não contrata outro servidor e não vai entrando recurso, a tendência é que esse fundo venha à falência, e os cofres públicos terão de bancar”, afirmou.

Conforme o LIBERAL noticiou em 24 de maio, segundo o DAE, a terceirização é necessária devido ao prazo curto e ao custo elevado para cumprimento das exigências de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado em 2008 com o MP (Ministério Público). O investimento estimado é de um R$ 1 bilhão em um período de 30 anos.

Nesta quarta-feira, a partir das 13h, o superintendente do DAE, Carlos Zappia, comenta esse e outros assuntos referentes à autarquia no programa Liberal no Ar.