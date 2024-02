O SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) solicitou ao superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Marcos Morelli, a realização de um concurso público para o preenchimento de aproximadamente 60 vagas. O pedido foi feito em reunião no último dia 20.

De acordo com Nasareno Mota, um dos diretores do sindicato, a solicitação visa atender à necessidade de repor profissionais devido ao envelhecimento do quadro de servidores, além de suprir a falta de trabalhadores em alguns setores.

As vagas contemplariam diversos cargos, como leiturista, fiscal, ajudante geral, encanador e eletricista.

O DAE informou ao LIBERAL que está realizando estudos para avaliar a viabilidade e a necessidade de fazer um concurso público.

Além da solicitação de concurso, o sindicato pleiteou ao superintendente a redução da jornada de trabalho dos engenheiros para seis horas, alinhada com o que já ocorre na prefeitura, e a mudança de grupo para algumas categorias, visando uma melhor remuneração e valorização das funções, incluindo encanadores, zeladores, copeiras, revisores de leitura, operadores de filtro e operadores de bombas.

Na segunda semana de março, o sindicato deve se reunir com o prefeito Chico Sardelli (PV) e secretários para discutir a pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2024.

Entre as demandas dos servidores estão um aumento salarial de pelo menos 10% este ano, contemplando reposição de perdas de 3%, aumento real de 5% e reajuste com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculado em 2,4% até dezembro do ano passado.

Os funcionários também cobram um acréscimo de 15% no valor da cesta básica, passando de R$ 820 para R$ 943, além da implantação do auxílio medicamentos e do Plano de Cargos e Carreiras.