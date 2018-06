Sindicato move ação para reajustar cesta de servidores

O SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) moveu ação na Justiça Trabalhista contra a prefeitura exigindo o reajuste de 6,6% no valor da cesta básica, que não foi concedido em 2017 à categoria. Ainda não houve decisão no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) e o Executivo nem foi ainda notificado do caso.

De acordo com informações da entidade – publicadas nas redes sociais, site, e confirmadas pelo presidente Antonio Forti e pelo advogado Antonio Duarte Júnior – a ação coletiva foi movida em nome de todos os servidores associados ao sindicato. Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo o presidente da entidade, o assunto foi trazido à tona após a polêmica que envolveu o reajuste de 6,6% proposto neste ano pelo prefeito Omar Najar (MDB) no próprio salário, do vice, e dos secretários. Essa reposição da inflação foi dada aos servidores em 2017, em três parcelas, mas vetada aos agentes políticos por conta da crise. Na ocasião, entretanto, também não foi concedida essa reposição no valor da cesta básica dos funcionários e isso vem sendo reivindicado agora.

“Depois desse episódio que ele não deu reajuste para os secretários, começaram a aparecer algumas pessoas propondo ações individuais, então entendemos que seria interessante fazer uma coletiva para os associados, para quem nós já temos autorização para representar. É apenas a reposição da inflação. Ele deu o reajuste escalonado no salário na ocasião e já perdemos nesse escalonamento”, afirmou Toninho.

A reposição de 6,6% no salário do prefeito, vice e secretários chegou a ir para a câmara em abril deste ano, mas após longas, intensas e polêmicas discussões, o prefeito acabou retirando esse item do projeto. A alegação para conceder era de que, caso ele não fosse concedido, no futuro, os secretários poderiam entrar na Justiça Trabalhista exigindo esse pagamento. Diante disso, o primeiro escalão da administração chegou a assinar um termo se comprometendo a não processar a prefeitura.