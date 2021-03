Sindicato e prefeitura chegam a acordo para retomar cesta básica de servidores afastados

A Prefeitura de Americana e o SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) chegaram a um acordo nesta segunda-feira (29) para retomar o pagamento da cesta básica para os trabalhadores afastados por motivos de doença. O tópico integra a lista de reivindicações da categoria, em discussão na campanha salarial.

De acordo com o sindicato, a questão foi “apalavrada” com a prefeitura, que confirmou a informação ao LIBERAL. Todas as reinvindicações do sindicato devem ser respondidas pelo Executivo na quarta-feira, via ofício.

Na mesma reunião, foi alinhado o pagamento das licenças-prêmio, por meio de um montante mensal que ainda será definido. O valor exato também será informado na quarta. O acumulado de licenças sem pagamento desde 2014 chega a R$ 30 milhões e envolve 2.660 servidores.

Entretanto, a prefeitura adiantou ao SSPMA que não haverá reajuste por conta da lei complementar nº 173, de maio de 2020. O sindicato diz que aguardará o posicionamento oficial da prefeitura para avaliar a situação, que é considerada “delicada”.

O órgão pleiteia a reposição da inflação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do período de março de 2019 a março de 2020, e de março de 2020 a fevereiro de 2021. O acumulado totaliza cerca de 9%.

De acordo com o presidente do SPPMA, Toninho Forti, um balanço completo da campanha salarial será apresentado aos servidores na quarta. O documento trará as contrapostas apresentadas pela prefeitura. “Tivemos avanços reais e isso é muito importante”, ressaltou.