Sindicato dos servidores de Americana propõe reajuste de 5% no salário de 2025

O SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) propôs um reajuste real de 5% no salário para 2025.

A pauta faz parte da campanha salarial do próximo ano e está em votação entre os próprios servidores desde segunda-feira (14), sendo que as assembleias vão até esta sexta (18).

Além do reajuste no salário, a proposta do sindicato sugere aumento de 15% na cesta básica, reposição do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de março de 2024 a fevereiro de 2025, auxílio medicamento e plano de carreira.

A proposta inicial ainda pede a redução da jornada de trabalho para seis horas em caso de ajudante geral com mais de 60 anos. Além disso, solicita a continuidade das negociações dos itens deste ano que não foram atendidos.

Durante as assembleias, os servidores poderão apresentar propostas para serem incluídas na pauta.

“O engajamento da categoria será imprescindível para o sucesso de nossa campanha salarial”, disse o presidente do SSPMA, Toninho Forti.

Após a análise dos trabalhadores, as reinvindicações serão enviadas à administração, que decide se acata ou realiza uma contraproposta.

Quando a categoria e a prefeitura chegam a um acordo, um projeto vai à câmara para votação. A expectativa do sindicato é que as negociações comecem em janeiro.