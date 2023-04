Sindicância vai apurar gastos com veículo da Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Americana abriu uma sindicância para apuração de fatos que envolvem o conserto de um veículo da Secretaria de Saúde. A informação foi revelada por vereadores nesta terça, na sessão da câmara, e confirmada pela administração.

A situação veio à tona após o vereador Gualter Amado (Republicanos) ter identificado, em levantamento realizado no Portal de Transparência do município, que a Secretaria de Saúde gastou, no ano passado, R$ 35.710 em manutenções e demais serviços referentes a um Fiat Doblò.

Ao LIBERAL, a pasta comunicou que, na verdade, desembolsou apenas R$ 16.650. A secretaria informou que, mesmo assim, solicitou a abertura da sindicância, inclusive para apurar se é válido um novo conserto.

Apesar do investimento, o veículo está parado, sem uso. O automóvel era utilizado pela UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar).

“O carro recebeu reparos em setembro e em cerca de dois meses voltou a apresentar problemas. Desde então, ele parou de ser utilizado e não foram feitos mais reparos, bem como qualquer outro gasto”, apontou. Gualter disse também ter levado o caso para conhecimento do MP (Ministério Público).