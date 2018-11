Sinal de luz vai alertar motoristas no Viaduto Amadeu Elias

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O Viaduto Amadeu Elias, em Americana, terá sinais luminosos amarelo piscante para alertar os motoristas quando os bombeiros e outros serviços de emergência acessarem a pista exclusiva que será implantada no local. Essa faixa servirá para que os carros da corporação trafeguem no sentido oposto ao dos veículos comuns, com o objetivo de encurtar as viagens de urgência até o Centro. Não há data definida para que comece a operar a alteração.

Quando os bombeiros acessarem o viaduto, faróis ao lado esquerdo da pista vão piscar, para que os veículos que transitam pela faixa do meio deem espaço – a faixa dos bombeiros é a mais curta das três, com 2,30 m. Ainda não está decidido como o sinal luminoso será acionado.

O Viaduto Amadeu Elias, que liga o Centro à região do Colina, tinha uma faixa em cada sentido até 12 de outubro. A prefeitura então transformou o elevado numa via de mão única, sentido bairro.