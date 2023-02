Simulação busca conscientizar sobre acidentes em Americana

Foi realizada na manhã desta terça-feira (31), no Jardim Primavera, em Americana, uma ação para a conscientização sobre a pilotagem segura de motos. No local, foi feita a simulação de um acidente envolvendo motocicleta com vítima fatal, além de conversas sobre a importância de uma boa condução.

Na ação, um boneco foi utilizado para representar a vítima, que estava com tinta vermelha ao redor do rosto e os pés virados. A moto que simulou o acidente foi retirada de um incidente real e estava destruída.

Simulação foi realizada na manhã desta terça-feira – Foto: Sociedade Civil de Saneamento / Divulgação

Além disso, havia um carro com capô aberto e garrafas de bebida alcoólica no interior do veículo. A Gama (Guarda Municipal de Americana) esteve no local com viaturas, que tiveram suas sirenes ligadas para tornar a situação mais realista.

A ação foi realizada pela Sociedade Civil de Saneamento, empresa que presta serviços para a CPFL. Na ocasião, 40 funcionários que pilotam as motos da companhia estavam dentro da base da empresa, na rua Leme, ouvindo instruções sobre acidentes de trânsito, enquanto foi armada a situação. Depois, os funcionários foram chamados para fora, por conta do suposto acidente.

Objetivo da ação foi conscientizar os motoristas sobre os perigos do trânsito – Foto: Sociedade Civil de Saneamento / Divulgação

“O nosso maior objetivo foi trazer um momento de reflexão, depois fizemos uma palestra final falando que ali era um boneco, mas poderia ser a mãe de alguém, o filho, até o próprio motorizado nosso, mas também que poderia ser alguém alcoolizado atropelando o filho de um funcionário”, disse Waldemir de Jesus Irense, supervisor geral da empresa.

A ação realizada chama a atenção para um grave problema. Em 2022, de acordo com o Infosiga, 45 pessoas morreram vítimas de acidente de moto na RPT (Região do Polo Têxtil), sendo 12 em Americana, 11 em Santa Bárbara d’Oeste, três em Nova Odessa, 14 em Sumaré e cinco em Hortolândia. Os óbitos envolvendo motocicletas representam 41,2% das mortes de trânsito da região no ano passado.