Simbolismo do presépio mantém a verdadeira essência do Natal

Morador do Jardim Brasília, José Antonio Belofardi mantém o hábito de montar presépio no jardim de sua casa

Todo dia 20 de novembro, independentemente do ano, é uma data importante para a família Belofardi. É que esse é o dia que o aposentado José Antonio Belofardi, de 68 anos, morador de Americana, escolheu para reunir a família e começar a montagem da decoração natalina da casa, com todo destaque para o tradicional presépio.

Casado com dona Cleide há mais de 40 anos, eles montam o presépio desde o primeiro Natal que passaram juntos. Contudo, há 10 anos, o que era algo interno, passou a enfeitar o jardim e chamar atenção das pessoas que passam pela Avenida Gioconda Cibin, no Jardim Brasília, em Americana.

Seu José Antonio mostra com orgulho as peças do seu primeiro presépio, ao lado do atual – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“A ideia é manter essa tradição. Fazer com que as crianças de hoje desde pequenininhos entendam a essência do Natal e isso acontece. Muitas famílias passam aqui na frente com crianças e elas ficam olhando, curiosas, assim como a gente era também. A proposta é não perder essa essência de Natal. Jesus Cristo é o principal personagem do Natal. Para aquelas pessoas que têm fé, então, nosso objetivo é preservar essa ideia, esse tempo natalino, essa sensação de Natal”, explica.

Fraternidade

Apesar de bancário aposentado, seu José Antonio trabalha como representante autônomo no ramo de confecção, mas sempre encontra tempo para manter a proposta. Para isso conta com a ajuda da filha Fernanda Belofardi Firmino, de 37 anos, arquiteta, e do filho, Gustavo Belofardi, 32, jornalista. “Os meninos sempre me apoiaram, estão sempre juntos e acaba sendo um momento de comunhão familiar, aliás, eu tenho muito a agradecer a Deus a família que eu tenho”, declara seu José.

Para os filhos, ajudar o pai na missão é uma alegria, além de um orgulho. “As crianças param no portão, perguntam pra gente quando vai ter e isso é muito legal. Além disso, nós somos católicos, então, é uma forma de expor o nosso catolicismo para os vizinhos e para os amigos”, diz Gustavo, que diz que o legado será levado adiante. “Quando tiver minha casa, vou continuar fazendo, porque também é uma memória afetiva de nossa família.”

Entre as motivações do aposentado para continuar montando o presépio está o desejo de inspirar. “Eu gostaria que as pessoas olhassem e tomassem como um pequeno exemplo”.

Presépio do senhor José Antonio Belofardi – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Outros natais

Nascido em Americana, seu José Antonio se recorda com carinho dos “natais” de sua infância. “Natal para mim representa muita coisa. Eu sou de família pobre, e toda criança pobre sempre tem vontade das coisas. Isso é inegável. Me recordo que quando éramos pequenos a gente colocava a caixinha de sapato para o Papai Noel, então, esperávamos muito o Natal para ganhar presente.

A gente não tinha noção ainda do que era a religião de certa forma e o que significava Jesus Cristo pra humanidade. Então, a gente gostava de esperar o Natal não só pelo brinquedo, mas também porque era um momento especial pra família, e apesar das dificuldades que a gente passou, sempre foi uma época feliz.”

O aposentado revela que a tradição de montar o presépio em casa foi herdada dos pais. “Eles eram católicos e todo ano montavam um pequeno presépio. Por mais simples que fosse, não podia faltar porque ajudava a despertar nas crianças essa questão religiosa da pessoa de Jesus Cristo”, reflete.

Assim, as recordações especiais desta época, fizeram com que ele, que também é católico praticante, mantivesse a ação.

“Depois que eu casei nós passamos a montar a árvore de Natal dentro de casa e um presépio sempre no pé da árvore. E depois, de dez anos para cá, resolvemos colocar para fora esse presépio. Quando a gente começou a fazer, fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro e ele foi evoluindo, porque a princípio eu colocava no jardim mesmo as pecinhas. Há uns 4 ou 5 anos adotamos a casinha. Ela tem um acrílico na frente que é para proteger”, explica.

Evolução

Apesar da evolução que o presépio foi sofrendo ao longo do tempo, o aposentado guarda com carinho as peças dos primeiro que montou com a esposa e mantém o mesmo Menino Jesus até hoje.

Além dele, o presépio tem Nossa Senhora e São José, os três Reis Magos, um pastor de ovelha e alguns animais. Curiosamente, diferente do que a maioria faz, o Menino Jesus é parte do cenário desde o primeiro dia que o presépio é montado.

“Algumas pessoas me criticam porque dizem, ah, mas, o Menino Jesus só nasce no dia 25, então as pessoas têm o costume de colocar só no dia 25. Mas, aí quando é Dia de Reis, que é 6 de janeiro, tem que tirar. Eu acho que a pessoa de Jesus é tão importante que eu aproveito todo o período natalino, que é desde o dia 20 de novembro até o dia 6 de janeiro, e mantenho a imagem dele lá.”

Novidades

De acordo com o aposentado, para esse ano, não houve nenhuma modificação em relação ao ano passado, contudo, ele promete.

“Para o ano que vem, com certeza teremos novidades. Eu pretendo incrementar. Vou atrás do pessoal da Igreja São João Batista de Carioba para pegar umas dicas”, diz ele, referindo-se ao presépio de Carioba, que em 2023 completou 70 anos de montagem.

“É uma inspiração pra gente. É tudo muito bem trabalhado, grande, cheio de detalhes e tem peças lindas”, acrescenta.

Para finalizar, ele ressalta. “Nosso objetivo é que as pessoas mantenham esse espírito natalino, que é um espírito de festa na vida social, mas que não pode esquecer da figura do Jesus Cristo”.