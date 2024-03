Sicredi Dexis quer consolidar mercado cooperativista em Americana e região

Wellington Ferreira, presidente da Sicredi Dexis - Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

A instituição financeira cooperativista Sicredi Dexis deseja consolidar o seu mercado na RPT (Região do Polo Têxtil). A meta foi estabelecida pelo presidente da instituição, Wellington Ferreira, em entrevista ao LIBERAL em uma assembleia realizada em Americana no último dia 28.

Atualmente, a Sicredi Dexis conta com 43 agências em 34 municípios que fazem parte da área de atuação da cooperativa no Estado de São Paulo.

De acordo com Wellington, para fazer a consolidação a instituição tem dois desafios a serem enfrentados. O primeiro é a aproximação com entidades e a comunidade local para entender quais as necessidades e as demandas da população. Já o segundo são as pessoas entenderem o que é o cooperativismo.

“Eu falo que a cooperativa é para muitos, mas não é para todos. Tem pessoas que se acham autossuficientes, que acreditam que não precisam de ninguém, que não pensam no bem comum. Esse tipo de pessoa não vai entender o propósito da cooperativa e vai se sentir dono apenas”, apontou.

Embora tenham serviços financeiros semelhantes, as cooperativas possuem um perfil diferente dos tradicionais bancos. O associado é dono de uma porcentagem da cooperativa e tem direito a voto nas decisões do grupo, além de taxas mais acessíveis. Parte do lucro da instituição é dividida entre os associados.

Nos serviços, a relação também é de assessoria, ou seja, a cooperativa oferece profissionalização, especialização e orientações sobre responsabilidade financeira. A entidade ainda tem uma responsabilidade social, necessitando investir em projetos sociais e de educação nos locais de atuação.

Qualquer pessoa pode se associar, de produtores e empresários a famílias. Segundo Wellington, é importante ter essa diversificação dos associados para que as pessoas formem relações dentro da instituição e a atuação da cooperativa seja consolidada.

“Vamos ter outras oportunidades [de expandir]? Vamos. Se você pensar que Maringá tem nove agências, Piracicaba tem quatro e Americana tem duas, dá para expandir. Nós estamos de olho nisso. Mas o nosso principal objetivo é fortalecer, consolidar nossas agências”, comentou.

Ainda de acordo com o presidente, a Sicredi Dexis tem dobrado de tamanho a cada três anos. “O cooperativismo de crédito não tem volta. Ele cresce mais que os bancos tradicionais”, afirmou.

Em 2023, a instituição teve lucro bruto de R$ 155,9 milhões (repassados aos projetos e associados) e concedeu R$ 7,1 bilhões em créditos, uma alta de 26% em relação a 2022. O patrimônio líquido superou, pela primeira vez, R$ 1,1 bilhão.