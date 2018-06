Shows são ponto alto da 118º Festa de Santo Antônio

A aposta da produção da Festa de Santo Antônio é chegar nesta 118a edição acertando em cheio nos shows. Uma pesquisa foi feita junto ao público no ano passado para saber quais atrações mais agradaram e quais novos artistas os frequentadores gostaria de ver. A agenda deste ano foi pautada com base nesse levantamento, que promete agradar a todos os públicos com seu caráter eclético.

Diretor-geral da festa, Carlos Fernando Martins contou que a partir das impressões levantadas junto ao público chegou-se à agenda mesclando nomes da cena nacional e local. “Temos uma preocupação técnica, para que todos consigam aproveitar os shows. Nenhum será playback, todos os cantores vão se apresentar ao vivo”, destacou o diretor-geral. Os shows estão previstos para começar entre 20h e 21h30.

Como destaque, estão Ricardo e João Fernando, Cezar e Paulinho, Mauricio e Mauri, além de Danny e Diego. Entre os nomes mais elogiados na pesquisa está o Trio Virgulino, que volta este ano. No cenário local, a Orquestra de Violeiro de Hortolândia, e as duplas Eder e Lucas e Ruan e Leandro são os queridinhos do público, marcando presença novamente na festa.

Um estilo citado por muitos frequentadores foi o religioso. Atendendo a pedidos, o cantor Vinícius Drumond retorna com seu repertório católico.

Uma das novidades, a banda THD sobe ao palco com um repertório religioso e moderno. Guitarrista e produtor geral da banda, Deiglis Moura contou que serão levadas músicas de outros grupos de sucesso, mas também canções autorais. “Nossa ideia é levar a mensagem de Deus com uma linguagem positiva e animada, principalmente nesse momento em que tanto se precisa d’Ele. Musicalmente somos bem joviais, temos duas guitarras, teclado, bateria”, disse o músico, que estima interpretar entre oito e dez canções próprias. Entre os couvers que a banda vai apresentar estão no repertório nomes como Rosa de Saron e Anjos de Resgate.

Programação cultural

1/06 – Danny & Diego

2/06 – Éder de Lucas & Banda

3/06 – Maurício & Mauri e Orquestra de Violeiros de Hortolândia

8/06 – Ruan & Leandro

9/06 – Nivaldo Luiz & Rogério e Billy

10/06 – Alto Astral

12/06 – Cezar & Paulinho

13/06 – Trio Virgulino

15/06 – Banda AR 40

16/06 – THD/ Marcio & Humberto

17/06 – Vinícius Drumond

22/06 – Ricardo & João Fernando

23/06 – THD/ Matheus & Denilson

24/06 – Jack & Wilian