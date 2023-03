Shopping tem previsão de abertura para as vésperas do Dia das Mães de 2024

A previsão dos responsáveis pelo Americana Mall, o futuro shopping da cidade, é abrir o empreendimento às vésperas do Dia das Mães de 2024, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“Dia das Mães é considerado o segundo Natal. Então, é realmente uma época muito importante. Seria legal mesmo que fosse entregue nessa época, que é muito forte para o comércio”, disse Rafael nesta quarta-feira, no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Obras no local iniciaram no meio de 2022, com o processo de terraplanagem – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O Dia das Mães, como se sabe, ocorre sempre no segundo domingo de maio. Então, pretende-se entregar o shopping até o fim de abril, para que as pessoas possam comprar os presentes em tempo hábil. Inicialmente, o prazo estimado para a inauguração era até o segundo semestre de 2024.

Ainda segundo Rafael, a empresa responsável prevê finalizar a construção do prédio até o fim de junho deste ano. Depois, porém, ainda levará um período até que o Americana Mall tenha toda a estrutura necessária.

“É impressionante a velocidade que vem sendo feita a construção do shopping. Pelo que tenho visto ali, já tem dois galpões praticamente em pé, um deles já com laje no segundo andar, e já tem um outro salão menor que acredito ser estande de vendas”, afirmou.

As obras começaram no meio do ano passado, com a terraplanagem da área, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima. A construção teve início, de fato, no último dia 1º, com a instalação do primeiro pilar.

ESTRUTURA. O Americana Mall é um empreendimento da Fashion Top Brands, em parceria com a Construtora Baggio, com projeto arquitetônico de Jayme Lago Mestiere.

O espaço terá 28 mil m², 120 lojas, praça de alimentação com 14 operações de fast food, três lojas âncoras, dois restaurantes e estacionamento com 1,3 mil vagas. Também haverá seis salas de cinema.

O projeto inclui, ainda, a construção de oito torres residenciais atrás do shopping, além de uma torre de oito andares com salas comerciais.