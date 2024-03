Sexta edição do Emprega FAM terá 700 vagas de emprego em Americana

Evento será no dia 18 de março, com oportunidades para quem já está no mercado de trabalho e estágio

A 6ª edição do Emprega FAM (Faculdade de Americana) terá 700 vagas disponíveis. A feira acontece no próximo dia 18 , das 8 às 16 horas, na sede da faculdade. Haverá oportunidades para trabalhos definitivos e estágios. Já as áreas com oportunidades disponíveis serão divulgadas na semana do evento.

De acordo com a faculdade, participarão empresas, agências de recrutamento e seleção, assim como o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) do município.

O CiEE (Centro Integração Empresa Escola) também estará. Empresas interessadas em participar devem enviar e-mail para nicom@fam.br.

“Vamos realizar, mais uma vez, o evento durante a semana, justamente para aqueles que precisam entrar no mercado de trabalho e já aproveitam a segunda-feira para começar a busca por vagas. Em 2023 ocorreu tudo bem, sendo assim, decidimos manter o mesmo processo”, comentou o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

Azzolini ainda ressalta a importância da boa apresentação do candidato. “Uma boa impressão e organização são necessários neste momento de concorrer ou buscar uma vaga no mercado de trabalho. Observamos muitas vezes candidatos que desperdiçam sua chance logo na primeira oportunidade de estarem pertos dos recrutadores”, disse.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.