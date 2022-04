Setor têxtil discute plano para fortalecer empresas e confecções

Região é um dos maiores polos da indústria têxtil no Brasil e no Estado de São Paulo

Encontro definiu os grupos de trabalho para construção dos planos de ação para o APL - Foto: Divulgação

Empresas e confecções do setor têxtil de Americana e região se reuniram na manhã desta terça-feira, no Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) do município, para elaboração de um plano de ação para o APL (Arranjo Produtivo Local), que visa fortalecer as indústrias e garantir maior competitividade.

APLs são aglomerações de empresas e empreendimentos, localizados em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação e cooperação entre si e também com governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa.

No encontro desta terça-feira, conduzido pelo Sebrae, foram definidos os grupos de trabalho para construção dos planos de ação para o APL. Os temas estratégicos envolvem mão de obra, tendências e mercado, valorização do segmento, tecnologia e inovação.

A região de Americana, incluindo os municípios de Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Nova Odessa e Hortolândia, é um dos maiores polos da indústria têxtil no Brasil e no Estado de São Paulo, e tem o reconhecimento oficial do governo do Estado como Arranjo Produtivo.

“Dentro desses grupos de trabalho serão desenvolvidos os projetos que são importantes para o setor. E junto com o Sebrae, vamos compilar esses dados e a partir daí definir quais ações serão tomadas”, afirmou Leonardo Sant’Ana, presidente do Sinditec (Sindicato das Indústrias de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré).