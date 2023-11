Setor de serviços puxa saldo de emprego positivo em Americana e região

O setor de serviços puxou o saldo de emprego positivo na RPT (Região do Polo Têxtil) em outubro deste ano.

Das 925 vagas com carteira assinada criadas nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, 78%, o que corresponde a 726 postos, foram gerados pelo setor de serviços.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregos e Desempregados), atualizado na última terça-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Show more

Dentro do setor de serviços, as atividades administrativas e os serviços complementares aos processos de produção destacam-se como ocupações principais.

O foco principal recai sobre trabalhadores envolvidos em manobras relacionadas a serviços e movimentações de carga, assim como dedicados à administração.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Esse setor [de serviços], de certa forma, complementa as atividades por meio da terceirização da produção. Esta tendência revela um padrão de aquecimento na economia, não necessariamente gerando empregos diretamente ligados à indústria, mas sim permitindo que as empresas terceirizem serviços essenciais para a continuidade das atividades produtivas”, explica Eliane Navarro Rosandiski, economista do Observatório PUC-Campinas.

Eliane destaca que o movimento de terceirização e o crescimento dos serviços complementares estão ligados a uma estratégia de vantagem competitiva no mercado de trabalho, onde a seleção de trabalhadores com menor custo é uma consideração fundamental.

Segundo a economista, o setor de serviços é caracterizado por uma média salarial em torno de R$ 1.966. Considerando todos os segmentos abrangidos pela RPT – comércio, indústria, agropecuária e construção – a média salarial se eleva para R$ 2,1 mil.

Outras vagas

As 199 vagas restantes foram abertas pelo comércio, indústria e agropecuária. O setor de construção fechou o mês de outubro com saldo negativo de 35 postos.

Ao todo, segundo o governo federal, a RPT registrou em outubro 11.821 contratações e 10.896 demissões, o que resulta em um saldo positivo de 925 vagas. A quantidade é 38% menor em relação a outubro do ano passado, quando foram criados 1.492 empregos formais.

“Chamaria atenção para o baixo desempenho das atividades industriais, não só na RMC [Região Metropolitana de Campinas] como na própria RPT. Nesta região foram geradas apenas 52 vagas na indústria e isso é muito pouco e tira o dinamismo porque o perfil das cinco cidades é puxado pela atividade industrial”, destaca Eliane.

No acumulado do ano, a RPT criou 10.068 postos de trabalho com carteira assinada.