Setor de franquias cresce 4,3% e faturamento chega a R$ 110 milhões em Americana

Americana fechou o segundo trimestre deste ano com um total de 409 franquias. O número é 4,3% superior ao registrado no mesmo período de 2022 (392) e 27,8% maior que em 2021 (320), de acordo com dados da ABF (Associação Brasileira de Franquias).

A organização destacou, ainda, que o setor faturou R$ 110,6 milhões no segundo trimestre deste ano, 5% acima do valor atingido no mesmo período de 2022, de R$ 104,8 milhões.

Diretor regional no interior de São Paulo da ABF, Guto Covizzi atribui o crescimento no setor de franquias em Americana a diversos fatores.

“Volta das atividades presenciais, como viagens, eventos, reuniões e o retorno da frequência a restaurantes. Isso provocou uma retomada de hábitos pré-pandemia e um aumento considerável do fluxo de pessoas em shoppings, centros comerciais, ruas e outros pontos de grande circulação, alavancando as franquias de forma geral”, comentou.

Além disso, segundo a associação, as franquias contribuíram significativamente para o crescimento do emprego na região.

Especificamente em Americana, houve um aumento de 7% no número de vagas de trabalho, passando de 3,1 mil para mais de 3,3 mil na comparação com 2022 e 2023.

De acordo com a ABF, as franquias de pequeno porte, com faturamento anual de até R$ 3,5 milhões, empregam entre quatro e oito colaboradores. As de médio porte, com faturamento anual entre R$ 3,5 milhões e R$ 20 milhões, empregam entre quatro e 12 pessoas. Já as redes de grande porte, com faturamento anual superior a R$ 20 milhões, variam entre cinco e 13 funcionários.

Uma das franquias abertas no segundo trimestre deste ano, em Americana, é a Peça Rara, uma rede de brechó fundada há 16 anos e que ingressou no franchising em 2019. Ela oferece produtos de segunda mão, promovendo a economia circular.

Aberta na Vila Medon, a franquia trabalha com itens de moda masculina, feminina, infantil e acessórios, além de ter uma seção de moda casa, com opções diversas de decoração, utensílios etc.

“Americana nos acolheu e sentimos o engajamento das pessoas que visitam a Peça Rara, tanto para desapegar de suas roupas como para comprar verdadeiros achados que garimpamos”, comenta Edmilson Vasconcelos, que está à frente da loja junto com a mulher, Daniela Ferreira Gomes Vasconcelos.

A expectativa para os próximos meses é de que os números continuem positivos por conta da Black Friday e de feriados prolongados. Outro ponto apontado pelo diretor regional é a possibilidade de taxas de juros mais baixas e perspectivas macroeconômicas mais favoráveis.

“Nas projeções nacionais, o faturamento deve crescer entre 9,5% e 12%; o número de operações, 10%; empregos também têm projeção de alta de 10% e o volume de redes, 4%”, conclui Covizzi