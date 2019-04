Setor 192 recebe capacitação sobre atendimento

O setor 192 (urgência e emergência) deu início, no dia 2 de abril, a uma série de capacitações aos profissionais que atuam no local. O objetivo é a certificação dos protocolos assistenciais no atendimento pré-hospitalar, realizado pelo setor.

O cronograma das ações seguirá pelos próximos dois meses e serão abordados temas como, imobilização, parto, incidente com múltiplas vítimas e direção defensiva, entre outros.

Entre os dias 2 e 3 de abril, o tema proposto foi a RCP (Ressuscitação Cardiorrespiratória), cujo treinamento ocorreu na sede do Corpo de Bombeiros e foi ministrado pela enfermeira, Adriana Pacheco.

De acordo com o setor, atualmente é realizada uma média de 10 atendimentos mensais sobre casos de parada cardiorrespiratória no município, o que exige atualização e total preparo da equipe para realizar as intervenções e promover o encaminhamento ao pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, bem como a outros serviços assistenciais.

