Setembro registra recorde de homicídios em Americana

Americana registrou recorde de homicídios em setembro, com quatro casos. Em nenhum dos outros anos da série histórica da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, que possui dados desde 2005, esse mês havia registrado tantos assassinatos.

Se forem considerados os outros meses do ano, Americana chegou a quatro homicídios em cinco ocasiões: maio de 2006, fevereiro de 2009, janeiro de 2017, abril de 2017 e janeiro de 2020.

No entanto, o município nunca passou desse número. O caso mais recente ocorreu no dia 19, quando Alex Fernando da Silva, 32, foi morto a tiros no Jardim da Balsa 2.

O autor dos disparos foi preso pela PM (Polícia Militar), momentos após o crime, na Praia Azul.

A cidade segue na contramão dos indicadores do Estado, que totalizaram a queda do indicador em 5,9% na relação com o mesmo mês no ano passado, (253 para 238 registros).

Nos demais municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), somente Sumaré registrou um caso no período. Hortolândia e Nova Odessa não tiveram assassinatos.

Capitão da Polícia Militar, Júlio César Neves explica que as informações obtidas até o momento apontam que não existe relação entre os casos, os motivos variam e normalmente estão relacionados com dividas, tráfico e relações extraconjugais.

Em ao menos dois casos os autores foram identificados, inclusive um dos deles acabou preso em flagrante.

A SSP destaca que utiliza o SPVida (Sistema de Informação e Prevenção aos Crimes Contra a Vida) para analisar os indicadores de crimes e elaborar planos de ação visando a redução de mortes.

Dos quatro homicídios ocorridos em Americana no mês de setembro, a pasta reforça que dois foram provocados por conflitos interpessoais.

Homicídios em Americana

No dia 8 de setembro, um homem de 49 anos morreu baleado no Centro de Americana, após golpear um patrulheiro da Gama (Guarda Municipal de Americana), com um canivete.

Apesar de o caso ter sido registrado como morte em decorrência de intervenção policial, também foi contabilizado na estatística como homicídio.

Dois dias depois, Geovani Matheus Alves da Silva, 27, foi assassinado com pelo menos dez tiros na Rua Marambaia, no Jardim Guanabara, em Americana.

Já no dia 16, João Vitor Santana Guedes, 25, morreu esfaqueado na Rua Carlos Gomes, na região central, à noite.