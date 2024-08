Sete são presos após roubo de caminhão em Americana; mulher era ‘treinada’ por quadrilha

Um casal suspeito de participar do roubo de um caminhão no Zanaga, em Americana, foi preso, nesta quarta-feira.

O condutor do veículo foi mantido como refém por três horas e depois libertado em Paulínia. Outros cinco homens, que teriam “picotado” o caminhão, foram detidos em um desmanche em Holambra.

Cinco homens que teriam “picotado” o caminhão foram detidos em um desmanche – Foto: Roberto Torrecilhas/Divulgação

O delegado Lúcio Antonio Petrocelli, que coordenou a investigação, disse que durante o interrogatório a única mulher abordada confessou que estava sendo “treinada” pela quadrilha.

Na ação criminosa, dois homens em um Hyundai HB20 renderam a vítima, enquanto a mulher permaneceu em outro carro com um assaltante para “aprender”. Em um novo roubo, ela participaria de maneira mais ativa.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O veículo usado pelos suspeitos foi identificado pela Muralha Digital da Gama (Guarda Municipal de Americana). Foi possível identificar que após o roubo, eles seguiram com a vítima até o Assentamento Milton Santos, onde trocaram de carro. A vítima foi libertada em Paulínia”, explicou o delegado.

O subinspetor da Gama, Siderlei de Almeida afirmou que o veículo foi interceptado na Avenida João Nicolau Abdala, no Jaguari.

“Os suspeitos chegaram a fazer compras com o cartão da vítima, antes de ela ser abandonada em Paulínia. Também conseguimos localizar a carreta que foi abandonada no Zanaga.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Com a ajuda do sistema de monitoramento administrado pela Guarda Municipal de Holambra, e apoio da PMR (Polícia Militar Rodoviária), o caminhão foi localizado já desmontado dentro de um galpão desativado, às margens do km 32 da Rodovia Prefeito Aziz Lian (SP-107), em Holambra.

No local, cinco pessoas foram presas por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Investigação

Petrocelli explicou que os suspeitos fazem parte da mesma quadrilha presa no último dia 12 pelos investigadores do 1° Distrito Policial Policial de Americana e Gama. Na ocasião três suspeitos de roubarem caminhões e cargas foram presos.

“Os criminosos simulam contratar fretes, em especial pelo aplicativo Frete Brás, quando o motorista chega ao suposto local de carregamento é abordado, subjugado e levado a um cativeiro, onde é mantido em cárcere privado, em tempo suficiente para os indivíduos levarem o caminhão para o local de desmonte”, comenta o delegado.

Segundo ele, o casal que foi abordado no HB20 foi autuado em flagrante por roubo, associação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

“A vítima reconheceu o veículo HB20 usado no roubo e as vestes utilizadas pelos assaltantes deixadas no interior carro, de cor branca, apreendidos nesta ocorrência. As investigações prosseguem com o intuito de desmantelar este grupo criminoso, identificando e individualizando os envolvidos”, completou Petrocelli.