Sessão volta em novo dia e com visita do prefeito na câmara

As sessões ordinárias da Câmara de Americana retornam nesta terça-feira, com direito a visita do prefeito Chico Sardelli (PV) e do vice Odir Demarchi (PL). Essa será a primeira sessão neste dia da semana desde a mudança feita pelo Legislativo em 2022. Até então, as reuniões ocorriam às quintas. O horário de início, porém, continua o mesmo: 14h. Nessa primeira sessão, há nove projetos na pauta.

Quatro propostas são da vereadora Professora Juliana (PT). Uma delas institui, na segunda semana do mês de maio, a Semana Municipal de Combate à Homotransfobia.

Em outra propositura, ela busca implementar diretrizes, parâmetros e objetivos para uma política pública voltada à prevenção e combate ao assédio sexual no âmbito da administração pública.

Juliana tem, ainda, um projeto que dispõe sobre um programa de promoção da igualdade racial e combate à discriminação nas escolas da rede municipal. A quarta e última proposta dela, por sua vez, visa instituir, na segunda quinzena de março, a Semana Municipal de Incentivo a “Qualidade de Vida da Mulher no Período do Climatério”.

A pauta conta com dois projetos de Marcos Caetano (PL). Um deles dispõe sobre atendimento prioritário a pacientes em tratamento oncológico, enquanto o outro dá o nome do empresário Ademir Barcello a uma rua do Jardim Quinta dos Romeiros.

Leco Soares (Podemos) possui uma proposta para denominação de rua nesse bairro. O texto dele homenageia Nelson Augusti, que construiu história como comerciante.

O outro projeto é de Nathália Camargo (Avante), que propõe a concessão do título de cidadão americanense ao empresário Antonio Aparecido de Melo. Trata-se também da primeira sessão com a nova Mesa Diretora. A cadeira de presidente passa a ser ocupada por Thiago Brochi (sem partido).