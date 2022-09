Sessão da Câmara de Americana tem acusação e bronca por pedido de voto para a ‘direita’

Candidatos protagonizaram polêmicas nesta quinta-feira, na última sessão da Câmara de Americana antes da eleição marcada para este domingo. Houve acusação da vereadora Professora Juliana (PT) contra o presidente da Casa, Thiago Martins (PV), e uma bronca em Marschelo Meche (PL) por pedir voto para a “direita”.

Juliana citou um vídeo no qual Martins, supostamente, visita seu comitê eleitoral com o carro oficial da câmara. A situação havia sido relatada por uma rádio da cidade. A parlamentar disse ter relatado o caso ao Ministério Público.

“Esse jeito de fazer política, que não é característica de um partido ou de uma pessoa, de um mandatário, mas que está presente em muitos lugares, vai na contramão da democracia, porque mistura os interesses públicos e privados”, criticou.

Martins negou a acusação, chamou a filmagem de “montagenzinha” e falou em perseguição. “Eu não seria nenhum amador, nenhum trouxa, de usar um carro da Câmara Municipal para visitar comitê meu”, afirmou.

Juliana e Martins, ambos candidatos a deputado estadual, já haviam protagonizado outro episódio sobre eleições na sessão realizada em 25 de agosto.

Na ocasião, o presidente chamou a atenção da petista por ela ter divulgado, por meio do e-mail institucional da câmara, uma visita do candidato a governador Fernando Haddad (PT) em Americana. Ela respondeu que disparou o e-mail apenas para a imprensa local, como forma de prestar informação.

CAMPANHA. Também nesta quinta, Meche, que é candidato a deputado federal, pediu paz para essas eleições. Mas, na sequência, disparou críticas contra a “esquerda” e fez campanha para as pessoas votarem em candidatos de direita. “Que o Brasil tenha consciência e vote sempre do lado direito, porque a esquerda é atraso de vida”, declarou.

Logo após o comentário, Martins pediu para Meche tomar cuidado devido à proximidade com as eleições. “Não pode ser citado nenhum tipo de posicionamento, seja de qual sigla partidária for”, apontou.

Juliana questionou se a declaração de Meche será alvo de alguma movimentação por parte da Mesa Diretora com relação à legalidade.

A vereadora lembrou que, quando houve o e-mail sobre a visita do Haddad, Martins solicitou um parecer jurídico da Casa sobre o caso. Ela citou que, no mesmo dia, Meche apareceu na sessão com uma camiseta que mostra o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nesta quinta, a vereadora perguntou se também foi pedido um parecer quanto essa conduta de Meche. Martins não gostou dos questionamentos. “Agradando ou desagradando, vou continuar, vereadora, até o último dia fazendo o meu trabalho”, retrucou o presidente em meio a um discurso de 11 minutos.