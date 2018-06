Sessão é marcada por série de adiamentos

Com diversos itens relevantes a serem votados, a pauta da sessão da Câmara de Americana desta quinta-feira foi marcada por uma sequência de pedidos de vista e adiamentos. Deixaram de ser votados proposituras como a que multa os vereadores que deixarem de votar projetos, que autorizavam a construção de um empreendimento de interesse social na cidade, e outra que renovava convênio para ceder espaço para as zonas eleitorais do município.

Dos 18 itens a serem votados, somente seis foram apreciados pelos vereadores. Dois deles eram segundas votações de matérias aprovadas na semana passada, outros dois concediam honrarias a americanenses, e outros dois criavam datas no calendário oficial do município: o “Março Lilás”, para prevenção ao câncer de colo de útero, e também o Dia do Aventureiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Um dos projetos que ficou de fora versa exatamente sobre a postura de alguns parlamentares durantes as sessões. Tem sido comum parlamentares “se esconderem” fora do plenário para não votar projetos polêmicos e não se comprometerem com partes envolvidas nas matérias.

Protocolado em março deste ano, o projeto de autoria do vereador Thiago Brochi (PSDB) que prevê multa de R$ 1,2 mil ao vereador que usar dessa “fugidinha” foi adiado por 30 dias a pedido de Luiz Carlos Cezaretto (PP) “para melhor estudo e verificação da legalidade”. A situação indignou o autor. A obrigação é debater e votar, e temos visto vereadores deixando de votar”, reclamou.