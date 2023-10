Sesi-SP oferece soluções para atender a eventos de segurança no trabalho

Sistema mudou a forma que as empresas gerenciam e reportam eventos de SST - Foto: Sesi-SP/Divulgação

O cenário empresarial brasileiro viu surgir, nos últimos anos, uma mudança significativa na forma como as empresas gerenciam e reportam eventos de SST (Segurança e Saúde no Trabalho) em virtude da implementação do eSocial.

O sistema eletrônico, criado pelo governo, busca unificar as informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas relacionadas aos trabalhadores das empresas. O objetivo? Garantir o cumprimento das leis trabalhistas e previdenciárias, simplificar as obrigações acessórias e promover a transparência nas relações de trabalho no Brasil.

O eSocial impõe às empresas o envio eletrônico de informações detalhadas, como folha de pagamento, registros de empregados, contribuições previdenciárias e dados sobre acidentes de trabalho, dentre outros. Não menos importante, exige também um foco especial na Segurança e Saúde no Trabalho, incorporando a comunicação de acidentes, monitoramento da saúde dos trabalhadores e condições ambientais de trabalho.

Nesse contexto, o Sesi-SP, reconhecido pelo compromisso com a excelência e a segurança no trabalho, assumiu um papel fundamental. A organização está empenhada em auxiliar as indústrias do Estado de São Paulo a se adequarem a essas obrigações, evitando multas e promovendo ambientes de trabalho mais seguros.

Uma das ações do Sesi-SP é o oferecimento gratuito do diagnóstico eSocial, uma iniciativa direcionada a orientar as indústrias no entendimento e gerenciamento adequado dos eventos de SST enviados ao eSocial. Esse diagnóstico, realizado com base em amostras, apresenta uma confiabilidade de 90% e consiste na análise documental de segurança e saúde no trabalho.

Os resultados se traduzem em um relatório técnico gerencial, que demonstra o cumprimento dos requisitos legais pela empresa, além de identificar possíveis multas legais caso tais requisitos não sejam atendidos. O relatório também oferece ações sugeridas para a regularização de não conformidades.

Trila de SST

O Sesi-SP foi além e criou a Trilha de SST, um programa concebido com o intuito de preservar a vida e o bem-estar dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que ajuda as indústrias a se prevenirem de multas e autuações relacionadas ao eSocial.

A trilha abraça uma série de objetivos, entre os quais destacam-se: redução de custos e riscos legais; atendimento às NRs (Normas Regulamentadoras); e aumento da produtividade e competitividade.

O Sesi-SP oferece soluções abrangentes para garantir que as empresas estejam alinhadas com as obrigações do eSocial, o que não apenas simplifica o cumprimento das leis trabalhistas, mas também contribui para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e a competitividade das empresas.

Dentro deste contexto, a instituição lançou, também, o Café com a Indústria, evento gratuito que aborda estratégias para a gestão efetiva de SST, aliada ao gerenciamento completo do eSocial.

Neste semestre, as unidades de Sumaré e Cosmópolis já atenderam lideranças de 147 empresas de 20 municípios, em duas edições do encontro, que tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho realizado pela equipe multidisciplinar do Sesi-SP, composta por técnicos de segurança, enfermeiros, médicos e assistentes administrativos.