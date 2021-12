Sesi Americana reabre piscinas com evento público

Piscinas do Centro de Atividades do Sesi Americana vão voltar a funcionar a partir deste sábado – Foto: Divulgação

Com gostinho de recomeço, o balneário do Centro de Atividades (CAT) Sesi Americana está de volta. As piscinas serão reabertas e, para marcar essa data especial, o CAT Sesi Americana estará de portas abertas para toda a comunidade neste sábado, 11 de dezembro, das 10h às 16h.

Será um sábado de diversão, com várias atividades gratuitas. Nesse dia, todos podem participar, inclusive quem não tem a carteirinha do Sesi. O uso de máscara é obrigatório, exceto na área das piscinas.

Entre as atrações, destaque para os toboáguas, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, heróis fantasiados e hidroginástica recreativa. Para utilizar as piscinas, é necessário apresentar atestado dermatológico dentro da validade de seis meses. Quem preferir poderá fazer o exame médico no dia do evento (das 11h às 13h). O valor será de R$ 20 por pessoa, pago diretamente ao médico.

Orientações

Nas piscinas, é permitida a utilização apenas de roupas de banho e dos seguintes acessórios: sunga, maiô ou biquíni, canga, shorts de tecido tactel (comprimento acima do joelho), toalha, chinelos, saída de banho, camiseta regata ou manga curta (apenas para áreas secas), boné ou chapéu.

Piscina conta com toboáguas – Foto: Divulgação

Crianças abaixo de 10 anos só podem acessar o balneário acompanhadas pelo responsável. A altura mínima para utilização dos toboáguas é de 1,30 m. Para os toboáguas infantis, a altura máxima é a mesma.

A profundidade das piscinas é: 60 centímetros (infantil), 1,10 m a 1,40 m (recreativa) e 1,40 m a 1,60 m (semiolímpica aquecida). Para utilização dos armários, é necessário trazer cadeado de haste longa modelo P30 ou P40.

Carteirinha

Neste sábado, a entrada no CAT Sesi será aberta ao público. Depois dessa data, para aproveitar as piscinas, frequentar a academia e participar das demais atividades, é necessário ter a carteirinha do Sesi. Todos podem fazer a sua, no plano individual ou familiar. Os valores e a documentação necessária estão disponíveis em americana.sesisp.org.br.

No dia do evento, a Secretaria do CAT Sesi estará aberta e, tendo toda a documentação, será possível fazer a carteirinha.

CAT Sesi Americana

Endereço: Av. Bandeirantes, 1000 – Machadinho

Telefone: (19) 3471-9010

WhatsApp: (19) 99958-7867

