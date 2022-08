Sesi Americana promove recreação para crianças aos sábados

No dia do evento, que ocorre das 10 às 16 horas, é necessário levar um litro de leite para doação

O Sesi Americana realiza a partir deste sábado (6) e em todos os outros do mês de agosto o programa Day Camp, com atividades de recreação voltadas para crianças de 6 a 10 anos. Para participar, pais ou responsáveis devem fazer a inscrição pelo site da instituição.

Atividades têm início neste sábado – Foto: Divulgação

No dia do evento, que ocorre das 10 às 16 horas, é necessário levar um litro de leite. A bebida será doada para à Sasa Casa da Criança (Sociedade de Assistência Social de Americana).

Coordenador de qualidade de vida do Sesi Americana, Maurício Agostinetto afirma que o objetivo do programa é promover diversão e entretenimento, com opções esportivas e de lazer, substituindo o vídeo game e as redes sociais por atividades físicas que proporcionam interação social e qualidade de vida.

“O Sesi oferece a estrutura e os monitores e, em contrapartida, pede aos participantes para colaborarem com uma instituição social que realiza um importante trabalho na cidade”, afirma.

As vagas para participar do programa são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site americana.sesisp.org.br.